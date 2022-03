¿Recomendar libros? (Fútbol paradójico)

Algunos libros que conjugan las letras y el fútbol son: 'Poesía y patadas', de Miguel Ángel Ortiz, 'Kafka en el Maracaná', de David García Cames, Miguel Ángel Ortiz y Marcel Beltrán, y 'Manual de fútbol. Un libro fuera de juego', de Juan Tallón. Foto: Archivo Particular

“Ay, el gol. Es esa belleza que te salva del diluvio. Algunos futbolistas y entrenadores conceden mucha importancia al gol, casi tanta como a la poesía”.

-Juan Tallón.

Cada vez veo más razones para no recomendar libros porque me he encontrado con anécdotas e historias que producen perplejidad y asombro. Cuando se recomienda un libro se hace por un gusto particular y no deja de ser un acto subjetivo atravesado por nuestra propia mismidad, es decir, se trata de un asunto complejo porque, como en el cine, la música y la literatura, también pasa por nuestra propia experiencia vital. Aquello que gusta a tantos no les gusta a otros y así se nos va la vida entre gustos, disgustos y recomendaciones fallidas o acertadas.

Le recomendamos: Soledad y tiempo cíclico, dos conceptos claves en la literatura de García Márquez

Libreros, autores y críticos acuden a miles de estrategias para convencer a los lectores con su propio estilo para aumentar la lectura en países en los que los índices de lecturabilidad son bajísimos. Hay quienes sostienen, como Borges, que es preciso leer a los clásicos y hay quienes únicamente leen clásicos. Otros consideran que ya hay un cansancio de clásicos e invitan a leer a los vanguardistas de la literatura o a los modernos. Las editoriales universitarias hacen grandes esfuerzos por publicar la producción académica de docentes y estudiantes con el fin de que sean citados, referenciados y leídos por la audiencia que está ávida de las novedades editoriales, pero, al final, encontramos menos lectores, a pesar de que los libros se publiquen en otros formatos distintos al impreso. Las editoriales comerciales venden libros en cantidades exorbitantes en ferias, fiestas y eventos masivos, pero no se advierten los lectores, aunque el sector del libro ocupe un renglón preponderante en la economía mundial.

Le sugerimos: Contemplación del suicidio

Mientras hago esta reflexión estoy leyendo unos libros que están en relación directa con el fútbol y la literatura. Y, por ello, voy a citarlos con sus respectivos autores con el fin de que quienes estén leyendo este texto no crean en mis recomendaciones pero que se animen a leerlos y encuentren la alegría contagiosa que hallé mientras los leía. Poesía y patadas, de Miguel Ángel Ortiz, por ejemplo, es un buen pretexto para conjuntar fútbol y letras. Kafka en el Maracaná, de David García Cames, Miguel Ángel Ortiz y Marcel Beltrán, juega con las metáforas del fútbol, la vida, la muerte, la locura y el amor. Épica y lírica del fútbol, de Julián García Candau, invita a leer la historia del fútbol a través de la poesía. Todo mientras Diego, de Ariel Scher, nos recuerda el instante eterno en el que Maradona hizo un gol que lo convirtió en un dios y recibió el epíteto de “Barrilete cósmico”. Manual de fútbol. Un libro fuera de juego, de Juan Tallón, es un texto que no tiene nada qué ver con un manual porque lo que hace es combinar literatura con fútbol y viceversa. Una pequeña muestra que exhorta a los lectores para que entren al mundo del fútbol a través de unas obras maravillosas de unos autores a los que les duele la vida y gozan con el ejercicio de la escritura. Una cancha, unas letras, unos recuerdos. Recomiendo para no recomendar.

Le podría interesar: “Tú no sabes quién está pensando en matarte”

*juan.rodas@upb.edu.co