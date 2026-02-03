Galerías en España cerraron para protestar por un IVA más bajo a las ventas de arte

Galerías de arte de toda España amanecieron este cerradas y con un cartel que pide un "IVA cultural, ¡ya!". Foto: EFE - Fernando Villar

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Galerías de arte de toda España amanecieron este lunes cerradas y con un cartel que pide un “IVA cultural, ¡ya!”, al comienzo de una huelga de una semana de duración en protesta por el 21 % de IVA que siguen pagando, pese a la directiva de la UE que propone uno reducido.

“Calculamos que más de 200 galerías han cerrado por todo el país y han colgado el cartel de cierre en sus cuentas de Instagram. No podemos seguir así”, explica la presidenta del Consorcio de Galerías de Arte Contemporáneo, Idoia Fernández, principal promotora de la iniciativa.

La decisión de cerrar se adoptó hace unas semanas en una Asamblea del Consorcio y ante el silencio de los ministerios de Cultura y Hacienda, a quienes han reclamado desde hace años que baje el IVA con que se tasan las ventas de arte.

“Es un agravio comparativo enorme con los demás países europeos y con el resto de las artes, como la música, el cine o el teatro. No podemos seguir así”, subraya.

España es uno de los pocos países europeos que sigue tasando con un IVA del 21 % las compras de arte, cuando la UE permite aplicar un IVA reducido y cuando prácticamente todos los países del entorno ya han adoptado tipos de IVA del 5 al 8 %, lo que hace “imposible” competir en el mercado europeo.

Desde hace un año, cuando entró en vigor la directiva de la UE sobre impuestos de valor añadido, Francia, Italia, Alemania, Luxemburgo, Bélgica y Portugal ya adoptaron un IVA reducido (5,5 %, 5 %, 7 %, 8 % y 6 % respectivamente), mientras que España sigue aplicando el 21 % y se resiste a trasponer la directiva.

Así, un mismo artista que venda su obra en una galería española y en otra en el extranjero saldrá mucho más barato fuera que dentro de España.

Fernández no es demasiado optimista sobre la efectividad de la protesta, ya que son ya muchos años en los que el Gobierno ha adoptado la posición de “no oír, no escuchar y no contestar” a sus peticiones: “Llevamos mucho tiempo recibiendo el silencio por respuesta, no parece que ahora vaya a ser distinto”.

Las galerías son conscientes de que en unas semanas, del 4 al 8 de marzo, se celebrará ARCOmadrid, la mayor feria de arte contemporáneo de España y a la que asisten galerías españolas, francesas, italianas, portuguesas y demás países que cobran un IVA reducido.

“Son precisamente esos cuatro días de Arco en los que la diferencia se sufre más, se nota más y más daño hace”, lamenta la presidenta del Consorcio.