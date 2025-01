Galerías, museos y otros centros culturales afectados por incendios en Los Ángeles

Una de las estructuras en peligro era la Villa Getty, un museo y centro educativo de Pacific Palisades donde se albergan más de 44.000 obras de la Antigua Grecia. Foto: EFE - CAROLINE BREHMAN

Los incendios en Los Ángeles hoy siguen afectando a los ciudadanos. Hasta el momento, el desastre ha cobrado la vida de 10 personas y ha dejado más de 10.000 estructuras afectadas.

Entre esas, hay varias galerías y museos que han sucumbido a las llamas. Por redes sociales circuló esta semana un video de la Galería Alto Beta completamente destruida. El dueño del establecimiento, Brad Eberhard, publicó el video en el que también lamentó la pérdida de la obra de Mary Anna Pomonis, una artista local de la ciudad que tenía sus obras expuestas allí y que quedaron hechas cenizas.

Fue también el caso de “The Zorthian Ranch“, un centro de arte comunitario fundado por el artista Jirayr Zorthian, que se destruyó en el incendio. “Perdimos todo: el 95 % de la infraestructura del rancho, toda la obra que creó Jirayr, las paredes de madera se quemaron, el escenario colapsó y el puente ya no está”, escribió Julia Zorthian, artista y directora del lugar, en una página de Gofundme dedicada a recuperar parte de lo que consumieron las llamas.

Estas dos estructuras estaban ubicadas en Altadena, una de las zonas más afectadas de Los Ángeles por el incendio Eaton. Los fuertes vientos al igual que las altas temperaturas han dificultado bastante la tarea del Cuerpo de Bomberos que hoy sigue intentando contener los incendios.

Por un momento, también hubo preocupación por la Villa Getty, un museo y centro educativo dedicado al estudio de las artes y culturas de la antigua Grecia, Roma y Etruria. Allí se almacenan alrededor de 44.000 obras de arte de la colección del Museo de antigüedades griegas, por lo que todas las alarmas se encendieron cuando las llamas se acercaron a la estructura.

Sin embargo, con un mensaje en su cuenta de X anunciaron que no se habían visto afectados por el fuego. “Aunque la vegetación de la propiedad se quemó, las estructuras de Getty no se han visto afectadas y, afortunadamente, tanto el personal como las colecciones están a salvo”, se lee en el trino.

El museo de todas maneras anunció que no estará en funcionamiento hasta que no se controle la situación. Y otros centros culturales como la Villa Aurora o la casa de Thomas Mann, ambas ubicadas en Pacific Palisades, afirmaron que no presentaban daños, pero se mantienen dentro de la zona de peligro, por lo que la situación puede cambiar en cualquier momento.