El intérprete, de 77 años y ya condenado en firme en otra causa por agresiones sexuales, había presentado un recurso para tratar de evitar volver a juicio, pero el Tribunal de Apelaciones de París se pronunció este jueves en su contra. Según la actriz, los hechos sucedieron en la casa del actor en dos ocasiones diferentes. El actor negó haber…

La Justicia francesa confirmó este jueves que el actor Gérard Depardieu deberá sentarse en el banquillo de los acusados por cargos de violación y agresión sexual a la actriz Charlotte Arnould en 2018.

El intérprete, de 77 años y ya condenado en firme en otra causa por agresiones sexuales, había presentado un recurso para tratar de evitar volver a juicio, pero el Tribunal de Apelaciones de París se pronunció este jueves en su contra. Según la actriz, los hechos sucedieron en la casa del actor en dos ocasiones diferentes. El actor negó haber cometido algún delito en este caso.

Arnould fue la primera actriz en presentar denuncia contra Depardieu, años antes de la ristra de escándalos y acusaciones que salieron a la luz en los últimos tiempos contra el protagonista de ‘Cyrano de Bergerac’ (1990), quien durante años fue uno de los rostros más conocidos del cine francés.

Se conoció que el equipo legal de Depardieu intentó que el caso no fuera llevado a juicio. Sin embargo, "el tribunal de apelaciones de París ratificó la decisión de que el caso se juzgara en un tribunal penal. Dictaminó que Depardieu sería juzgado por la presunta violación de Arnould el 7 de agosto de 2018, pero desestimó una segunda presunta violación ocurrida el 13 de agosto de 2018″, reportó France 24.

Según informó The Guardian, de ser declarado culpable, enfrentaría una pena de entre 15 y 20 años de prisión.

El pasado 21 de noviembre se conoció que Depardieu estaría involucrado en otro caso de violencia sexual, según denunció una actriz en mayo de 2025. En este caso también fueron señalados el director Guillaume Nicolaux y el escritor Michel Houellebecq. La denuncia señala que los hechos ocurrieron durante el rodaje de una película en 2018.

La investigación se relaciona con la filmación de Thalasso, una película en la que Depardieu y Houellebecq se interpretan a sí mismos en un centro de talasoterapia. Según la denuncia, los hechos habrían ocurrido el 11 de diciembre de 2018, durante el rodaje de una escena en Cabourg, Normandía, en el norte de Francia.

Adicionalmente, el 17 de noviembre Depardieu aceptó una condena en su contra en un caso de abuso sexual. Anteriormente, había apelado el fallo. La sentencia fue dada en mayo de 2025 por dos agresiones cometidas en 2021. Además, en ese momento, Depardieu pidió perdón a sus víctimas a través de un comunicado en el que dijo: "La justicia se ha pronunciado. He sido reconocido culpable. Lo entiendo y asumo esta condena. En los rodajes, a menudo me escondía tras la provocación y la obscenidad. Jamás tuve la intención de lastimar a las mujeres que conocí. Pero comprendí que la intención no cambia el daño. Esta historia ha causado mucho sufrimiento. No tengo el poder de retroceder en el tiempo. He llegado a comprender que pertenezco a un mundo que ha desaparecido. Por eso he decidido retirar esta apelación".