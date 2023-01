Gina Lollobrigida, símbolo nacional, según Gabriel García Márquez (II)

Un hombre lleva una foto de la difunta actriz italiana Gina Lollobrigida en su juventud para ser instalada en el Aula Giulio Cesare en la Colina Capitolina (Campidoglio) en Roma, Italia, el 18 de enero de 2023. Lollobrigida, una actriz europea de alto perfil en la década de 1950 y principios de la década de 1960, murió el 16 de enero a los 95 años. Foto: EFE - MASSIMO PERCOSSI

Roma, diciembre de 1955

A su regreso a Roma, Sofía Loren habría querido separar los dos conflictos. Poner a un lado el conflicto de Oslo y al otro lado el de Gina y resolverlos sucesivamente. Pero tropezó con un grave inconveniente: Gina es en realidad un símbolo nacional y su prestigio está patrióticamente confundido con el prestigio internacional de Italia. Eso se sabía, pero no se había podido calibrar justamente mientras otra italiana que hubiera tratado de representar a su país en el exterior no hubiera hecho una trastada. «¿Por qué no mandaron a Gina a Oslo?», se preguntaba la gente. Y alguien responde que Gina estaba muy ocupada en París, en la película que dirige Carol Reed. «Entonces no han debido mandar a nadie», se responde, recordando el impecable comportamiento de la Lollobrigida en las dos ocasiones en que ha sido recibida por la reina Isabel de Inglaterra. (Lea la primera parte de esta crónica aquí).