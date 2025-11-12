“Nicaragua ha vuelto a ser una dictadura”: Gioconda Belli

Belli, exiliada en España, dijo que nunca pensó que el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, en el poder desde 2007, "sería un peor tirano" que el dictador Anastasio Somoza. Foto: EFE - JUAN IGNACIO RONCORONI

La poeta y novelista nicaragüense Gioconda Belli calificó al Gobierno del presidente Daniel Ortega como una “dictadura peor que la de Somoza” y lamentó la mala memoria de quienes lo apoyan.

“Todavía hay quienes los apoyan, a pesar de los crímenes y las violaciones de los derechos humanos ampliamente documentados, que demuestran que mi país ha vuelto a ser una dictadura, igual o peor que la de Somoza”, dijo la también ensayista al recibir el Premio Carlos Fuentes a la Creación Literaria en Idioma Español.

En el momento más emotivo de su discurso de agradecimiento, en el Palacio de Bellas Artes de la capital mexicana, Belli expresó su esperanza en que el Gobierno de México recupere la mirada solidaria y comprenda que no hay soberanía cuando no se sostiene en la voluntad popular.

El jurado del premio votó por unanimidad a favor de Gioconda Belli (nacida en Managua, en 1948) “por su capacidad de renovación de la poesía hispanoamericana y por la fuerza de su diálogo entre la sociedad, la historia y la literatura a través de la narrativa”, además de destacar el vínculo entre la reflexión íntima y la memoria compartida en su obra.

La poeta recordó que otro nicaragüense ganador del galardón en honor al gran escritor mexicano de la generación del “boom latinoamericano”, Sergio Ramírez, fue expulsado de su país y despojado de su ciudadanía, al igual que ella, por la única culpa de hacer uso de las palabras.

“Hemos sido víctimas de los abusos de poder y de la manipulación de la justicia en nuestro país. Hemos tenido que ver cómo se ha malversado el recuerdo de aquella revolución a la que nos entregamos”, agregó.

Gioconda Belli confesó que Carlos Fuentes fue el primer escritor del “boom” que leyó, repasó su condición de lectora del autor de La región más transparente y elogió su compromiso como intelectual. “Una de las cualidades que más admiré de ese hombre culto, apasionado y comprometido con su tiempo fue su responsabilidad como intelectual. Gran mago de las palabras, Carlos fue también un instigador de la imaginación, capaz de encontrar en las profundidades de la historia las respuestas que nos permitieran, como latinoamericanos, apropiarnos de una identidad común”, destacó.

Silvia Lemus, viuda de Carlos Fuentes, recordó que la obra y el legado del novelista siguen en diálogo permanente con nuestro presente y elogió la escritura de Belli, de quien dijo que tiene puntos de contacto con la del autor de La muerte de Artemio Cruz, quien, como la nicaragüense, exaltó en varios de sus libros el valor de las mujeres.

En el acto, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Leonardo Lomelí Vanegas, destacó que la institución que dirige ha sido, a lo largo de su historia, bastión de las palabras y promotora del español como vehículo de conocimiento, creación e inclusión, además de impulsar la lectura.

Al referirse a Gioconda Belli, el académico subrayó que la narradora se inscribe en el linaje de los grandes escritores de habla hispana actuales. “Su obra nos recuerda que el acto de escribir demanda deseo y rebeldía”, afirmó.