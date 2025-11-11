La 7ª Bienal Internacional de Danza se toma las calles de Cali

Puesta en escena de la obra “Sonoma”, evento que hace parte del Foco Cataluña Foto: Albert Pons

Del 11 al 17 de noviembre, Cali será la ciudad anfitriona de la séptima edición de la Bienal Internacional de Danza. El evento, organizado por la Asociación para la Promoción de las Artes (Proartes), reunirá a 500 bailarines y presentará alrededor de 28 funciones en distintos escenarios de la ciudad. La Bienal contará con la participación de siete países y tendrá a Cataluña como invitado del foco internacional. Además, este espacio cultural contribuirá con la circulación de becas y talleres de formación para el fortalecimiento de la creación e investigación desde el ámbito artístico.

La Bienal se ha encargado de llevar la danza a una amplia cantidad de lugares y asistentes y se ha constituido como una de las apuestas culturales más importantes de Colombia. Sus seis ediciones anteriores reunieron a más de 4.250 bailarines de todo el mundo y a un total de 224.000 espectadores. La presencia de los invitados internacionales (provenientes de Francia, México, Brasil, Suiza, Alemania, España e Isla de Guadalupe) se planeó como un puente para establecer lazos con la danza contemporánea global y, así, fomentar el encuentro a partir de la diversidad de expresiones artísticas mundiales.

En este marco internacional también surge el Foco Cataluña, el cual, de acuerdo con Juan Pablo López, director de la Bienal, es un espacio “que hemos venido trabajando con el instituto Ramón Illul desde el año 2023” y en el cual se presentarán cinco artistas y colectivos destacados de esta región. Asimismo, la Bienal contará con un foco regional, que pondrá en el centro a danzantes de pueblos indígenas de Colombia, como una apuesta para la construcción de memoria y la reflexión en torno al territorio. Simultáneamente, los miembros del gremio de la danza podrán acceder a talleres de formación con profesores tanto nacionales como internacionales, que hacen parte del compromiso de la Bienal con la academia.

La noche de inauguración se realizará el 11 de noviembre, en la franja de 4:00 a 8:00 p.m., y contará con eventos como el montaje En Cali se baila así/Diálogo de litorales en el que participarán 20 bailarines caleños que integrarán ritmos del Pacífico y del Caribe.

De igual forma, el público podrá disfrutar del estreno mundial de la obra El potro, resiliencia a una historia de más de 50 años, ganadora de la beca de creación de larga trayectoria, así como la obra Gonawindúa: el corazón del mundo, enmarcada en el foco regional. Para cerrar la jornada, se presentará la obra “Sonoma”, que hace parte del foco catalán.

Por último, los asistentes no se pueden perder la franja de Acciones singulares, que en palabras de Mariana Garcés, presidente de la junta directiva de Proartes, son “presentaciones en espacios no tradicionales”.

Entre las exposiciones se encuentra “Caminar alrededor del tiempo”, una muestra del artista colombiano Mateo López, de la que harán parte bailarines caleños por medio de activaciones performáticas. También estará la pieza itinerante “Solo para la habitación de hotel”, propuesta por el Foco Cataluña y una instalación artística en habitaciones de hotel llamada Danza nómada.

Finalmente, el público podrá asistir al homenaje realizado en honor a Nuria Font, una de las principales exponentes de la videodanza en España.