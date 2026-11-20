Gobierno quiso cambiar las normas de eventos taurinos y corridas de toros con un decreto

El gobierno bajó un borrador de decreto que había presentado el 19 de noviembre el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y el Ministerio de Ambiente, con el cual se flexibilizarían las normas para realizar eventos taurinos durante la transición hacia la prohibición que comenzará en julio de 2027. El documento fue retirado recientemente de la plataforma y actualmente dice que está en "fase de planeación".