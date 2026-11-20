Gobierno quiso cambiar las normas de eventos taurinos y corridas de toros con un decreto
El gobierno bajó un borrador de decreto que había presentado el 19 de noviembre el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y el Ministerio de Ambiente, con el cual se flexibilizarían las normas para realizar eventos taurinos durante la transición hacia la prohibición que comenzará en julio de 2027. El documento fue retirado recientemente de la plataforma y actualmente dice que está en "fase de planeación".
Comentarios
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@HerbólogaRaquel(46037)•Hace 21 minutosEs que a esa gente del gobierno y de su ideología, les gusta es el sufrmiento, el matoneo, la crueldad y la profundización de la pobreza en los demás. Tda una ideología de la perversión.
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Hernando(61673)•Hace 30 minutosIrracionales..
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Manuel(8t5ff)•Hace 1 horaLa extrema derecha pro-animal se opene a estas medidas del gobierno, hay que gobernar con actitud no con decretos