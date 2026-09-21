Gobierno reveló la deuda de COP 185.000 millones que heredó el Ministerio de Culturas

"Una deuda que toca a 4.162 beneficiarios de convocatorias públicas de estímulos. Desglosemos esa deuda: COP 75.436 millones de estímulos y concertación de procesos que sostienen la vida cultural de los municipios. COP 22.116 millones de pesos de Artes para la Paz, el programa que ellos mismos bautizaron pero que nunca financiaron. COP…

El vocero del gobierno, Miller Soto, aseguró en un video publicado en las redes sociales en el Ministerio de las Culturas que, a corte de agosto de 2026, esta cartera sostenía una deuda de COP 185 mil millones.

"Una deuda que toca a 4.162 beneficiarios de convocatorias públicas de estímulos. Desglosemos esa deuda: COP 75.436 millones de estímulos y concertación de procesos que sostienen la vida cultural de los municipios. COP 22.116 millones de pesos de Artes para la Paz, el programa que ellos mismos bautizaron pero que nunca financiaron. COP 21.983 millones de patrimonio y memoria. COP 19.986 millones de formación artística y cultural. COP 7.074 millones de infraestructura, teatros. Casas de Cultura. El resto son programas más pequeños y el patrón siempre es el mismo", aseguró el funcionario.

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Las declaraciones de Soto llegaron tras el anuncio y el revuelo causado por la suspensión de la entrega de los premios y reconocimientos del Programa Nacional de Estímulos. Fue la primera vez en 27 años que esto sucede. Esta decisión ha generado diferentes polémicas en el sector cultural y muchos de sus integrantes decidieron reunirse en un plantón frente al Ministerio de las Culturas este 21 de septiembre para exponer un pliego de peticiones frente a la situación financiera a la que se enfrenta la cartera.

"Esta deuda viene creciendo desde el mes de febrero, cuando se publicaron los primeros ganadores. Y en algunos proyectos el rezago arranca incluso desde enero. Nosotros no llegamos sino en agosto. El problema se origina en el gobierno Petro. El desastre es exclusivo del gobierno Petro. Es el mismo método que vimos en el presupuesto general de la Nación. Se publica una cifra muy bonita mientras se esconde lo feo, mientras se esconde el hueco", afirmó el funcionario.

Adicionalmente, Soto afirmó que el gobierno puso en marcha un plan de contingencia en el que la administración central autorizó un giro de COP 40.000 millones dirigido a iniciar el pago gradual de los rezagos en los estímulos. "Y los vamos a gestionar", dijo refiriéndose a los COP 145.000 millones que harían falta para cubrir el déficit fiscal. La ministra Paola Holguín sigue en esa mesa. Hacienda lo tiene claro. El presidente Abelardo lo ha dicho en todos los tonos. Primero se dice la verdad, luego se paga. No se gobierna anunciando ganadores que no se pueden consignar", afirmó.

Más allá de las cifras, Soto habló sobre la agenda territorial que ha sostenido la ministra Paola Holguín en Manizales, Pereira, Armenia, Cali y Buga, con el objetivo de evaluar las afectaciones tras el terremoto a la infraestructura cultural de estos territorios. "Hoy, 40 bienes de interés cultural están afectados. Hay centros históricos, templos, oficios que hay que sostener. Pagar lo que se debe y reconstruir lo que se cayó hace parte de la agenda del país. Un Estado que le publica el triunfo a un artista y luego le niega el giro, en lugar de fomentar la cultura, lo que está haciendo es usarla, burlarse de ella", finalizó.

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