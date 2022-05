“Guerre”, la novela inédita del escritor Francés Céline

Louis-Ferdinand Céline huyó de Francia en 1944 debido a su pensamiento antisemita y apoyo a la Gestapo. El también médico se instaló en Alemania y luego en Dinamarca. Hasta 1951 retornó a Francia. Foto: Dominio público

Son unas 150 páginas pero sin duda las más esperadas del panorama literario francés en los últimos meses: la novela “Guerre”, la primera de los manuscritos inéditos de Louis-Ferdinand Céline en ser publicada tras el descubrimiento el año pasado de numerosos textos perdidos.

Publicada este jueves por “Gallimard”, “Guerre” se encontraba entre los 6.000 papeles robados al polémico escritor francés, autor de “Viaje al fin de la noche”, cuando él se escapó del país en 1944 para evitar la represión por su estrecha relación con los oficiales nazis del París ocupado.

Una novela autobiográfica que viene a completar la obra del autor pero también la leyenda negra que lo rodea: cuando denunció el robo de estas páginas, entre las que se hallaba también la novela “Casse-pipe” y “Londres”, entre otras, muchos pensaron que había perdido el juicio.

El pasado verano, un periodista y crítico de teatro, Jean-Pierre Thibaudat, reveló que tenía los textos que Céline reclamaba y que nunca volvió a ver. “Hace muchos años, un lector de Libération me llamó diciendo que quería darme unos documentos. El día del encuentro apareció con enormes bolsas que contenían hojas manuscritas de Louis-Ferdinand Céline”, contó el año pasado. Según Thibaudat, el misterioso lector puso como condición que no hablara de la existencia de los papeles hasta la muerte de Lucette Destouches, viuda de Céline, “para no enriquecerla”.

A la muerte de esta en 2019, el periodista se puso en contacto con sus herederos para entregarles los documentos, que dio finalmente a través de la Oficina de Lucha contra el Tráfico de Bienes Culturales. Céline (1894-1961), autor de panfletos antisemitas incluso a su regreso a Francia en 1951, cuando fue amnistiado tras varios años de exilio en Dinamarca, estaba convencido de que detrás del robo se encontraba el corso Oscar Rosembly, resistente de origen judío.

Una novela autobiográfica

Según los especialistas, “Guerre” está a la altura de las grandes novelas de Céline, con su estilo crudo, directo y repleto de expresiones populares y jerga militar. El libro cuenta la historia de Ferdinand, un francés herido durante la Primera Guerra Mundial, en la que mezcla ficción con recuerdos de lo que el escritor describió como un “matadero internacional”.

Antes de salir a la venta, la novela se encuentra ya en cabeza de los títulos más vendidos en Francia, con una primera tirada excepcional de 80.000 ejemplares. “Con la visión actual, diríamos que ‘Guerre’ es el relato de un síndrome postraumático”, dice el biógrafo de Céline, Émile Brami, en el vespertino Le Monde.

Para el responsable de esta edición, Pascal Fouché, la fuerza de la novela se encuentra precisamente en su brevedad. “Todo está concentrado en 150 páginas que golpean. La muerte y el sexo están omnipresentes”, dice Fouché, que considera que el libro puede ser fruto de la ruptura con la bailarina Elizabeth Craig, con quien mantuvo una relación y a quien dedicó su “Viaje al fin de la noche”.

Céline, que resultó herido en el brazo en 1914 en Poelkapelle, Bélgica, se nutre de su propia experiencia y del mes que pasó en Hazebrouck (norte de Francia), hospitalizado y sufriendo alucinaciones auditivas que persistieron durante toda su vida.

Fuentes de Gallimard indicaron que el libro ha despertado una “gran curiosidad” en el extranjero pero que de momento no se ha firmado un contrato para su publicación en español.

La próxima obra de Céline que verá la luz será “Londres”, que Gallimard publicará este otoño, así como “La voluntad del rey Krogold”, basada en una leyenda celta. “Casse-pipe” saldrá en 2023, antes de que el conjunto sea reeditado dentro de la prestigiosa colección de “La Pléaide” de Céline, un milagro que los seguidores del controvertido escritor todavía no terminan de creerse.