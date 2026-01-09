Guillermo del Toro fue nominado a los premios del Sindicato de Directores de Hollywood

Guillermo del Toro fue nominado a los Globos de Oro 2026, en la categoría de Mejor Director por "Frankenstein". Foto: EFE - JALAL MORCHIDI

Guillermo del Toro fue nominado al galardón de mejor dirección de una película en los Premios DGA, que otorga el Sindicato de Directores de Hollywood, por ‘Frankenstein’.

El mexicano competirá por el galardón junto a Paul Thomas Anderson (‘One Battle After Another’), Chloé Zhao (‘Hamnet’), Ryan Coogler (‘Sinners’) y Josh Safdie (’Marty Supreme’).

Estos premios suelen ser un fuerte indicador en la carrera al Óscar. En 2018, Del Toro fue nominado en la misma categoría por ‘The Shape of Water’, filme con el que ganó su primer Óscar como director y que en esa misma edición también se alzó con el premio a la mejor película.

A lo largo de la historia de estos premios, solo ocho ganadores de esta categoría no han logrado convertir su victoria en un Óscar a Mejor Dirección, y únicamente dos películas que obtuvieron el Óscar a mejor película no habían ganado previamente el premio del DGA.

El apartado de mejor ópera prima lo disputarán Hasan Hadi (‘The President’s Cake’); Harry Lighton, (‘Pillion’); Alex Russell, (‘Lurker’); Charlie Polinger, (‘The Plague’), así como Eva Victor, (‘Sorry, Baby’).

La 78ª edición de los Premios DGA anunciará a los ganadores el 7 de febrero en Los Ángeles.

Otras nominaciones que ha recibido ‘Frankenstein’ de Guillermo del Toro

La nueva adaptación del clásico de Mary Shelley, realizada por el director mexicano, ha sido ampliamente reconocida en esta temporada de premios, siendo una de las fuertes contendientes para ganar algunos de los galardones más importantes del séptimo arte.

Entre las principales nominaciones que ha recibido se encuentran los Premios Globo de Oro a Mejor Director y a Mejor Película Dramática y los Premios Satellite con postulaciones en esas mismas categorías, así como en otras, como Mejores Efectos Visuales y Mejor Banda Sonora. Además, está la candidatura a los Premios AACTA en los reconocimientos a Mejor Película, Mejor Director y Mejor Actor y Actriz de Reparto.

Por último, durante la reciente jornada de los Critics Choice Awards, Jacob Elordi recibió el galardón a Mejor Actor de Reparto por su interpretación de la criatura en la película, mientras que el equipo detrás del filme obtuvieron los premios a Mejor Vestuario, Mejor Maquillaje y Mejor Dirección Artística.