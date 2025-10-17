Logo El Espectador
“Gypsy Express”: música, danza y circo en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán

El montaje recrea un universo poblado por personajes característicos del circo clásico, como acróbatas, siamesas o la mujer barbuda.

Redacción Cultura
17 de octubre de 2025 - 03:00 p. m.
La Gata Cirko y la Burning Caravan presentan “Gypsy Express”, inspirado en la estética circense de los años veinte y treinta.
Foto: Julián Gómez
El 30 de octubre a las 8:00 p.m., el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, en Bogotá, recibirá el espectáculo Gypsy Express, una colaboración entre La Gata Cirko y la Burning Caravan, en la que participarán más de veinte artistas, como acróbatas y músicos. El montaje combina circo, danza, teatro y música en vivo.

Este proyecto retoma la estructura de los espectáculos de circo tradicional y la adapta a un formato contemporáneo. Los números articulan técnicas aéreas, acrobacias y coreografías con las canciones de la Burning Caravan, que acompañan a los espectadores durante la función.

Sobre la obra

La ambientación está inspirada en las décadas de 1920 y 1930. Gypsy Express cuenta la historia de Viktor Koskorria, un antiguo ring master que rememora los años de su circo junto a Jen Sepa, su compañera musical.

El montaje recrea un universo poblado por personajes característicos del circo clásico —como acróbatas, siamesas o la mujer barbuda— y propone una interpretación escénica sobre el paso del tiempo y la permanencia de la memoria en el arte. Se compone de una serie de actos que recorren distintas etapas del recuerdo mediante la música en vivo, el movimiento y la interacción entre los intérpretes.

La producción reúne a La Gata Cirko, agrupación dedicada al circo contemporáneo y la investigación del cuerpo en movimiento, y a la Burning Caravan, banda reconocida por su fusión de géneros como el rock, el jazz, la música gitana y latinoamericana.

El montaje fue creado a partir de un proceso conjunto que integró la experiencia de ambas agrupaciones: su objetivo es recuperar la estructura narrativa del circo clásico desde una mirada actual que incorpore distintas disciplinas escénicas.

Información general del evento

Lugar: Teatro Jorge Eliécer Gaitán (Cra. 7 #22-47, Bogotá)

Fecha y hora: (única función) 30 de octubre, 8:00 p.m.

Entradas a la venta: tuboleta.com

