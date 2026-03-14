Habermas: tres libros esenciales para entender su pensamiento

Fotografía del filósofo alemán Jürgen Habermas durante una conferencia de prensa en el Instituto Heinrich Heine en Duesseldorf (Alemania). Foto: EFE - MARTIN GERTEN

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“Alemania y Europa perdieron a uno de los más importantes pensadores de nuestro tiempo. Él acompañó los acontecimientos políticos y sociales con visión de futuro y grandeza histórica”, dijo en un comunicado de prensa el canciller alemán, Friedrich Merz, sobre Jürgen Habermas, quien falleció este sábado a los 96 años en su casa de Starnberg, en el sur de Alemania.

Como lo destacó Merz, la agudeza analítica de Habermas marcó el discurso democrático mucho más allá de las fronteras de Alemania, pero ¿por qué? ¿Cuáles fueron las principales obras de este filósofo?

Una de sus ideas era que la sociedad se sostenía gracias al diálogo, que nos entendíamos y construíamos acuerdos o cuestionábamos relaciones de poder a través de la comunicación, que no solo se entablaba para obtener beneficios personales.

“El concepto de acción comunicativa sugiere que, mediante el diálogo entre hablantes competentes, los individuos pueden construir un discurso racional, validar afirmaciones de verdad y cuestionar estructuras de poder coercitivas”, explicó EBSCO Information Services.

Pero esta idea podría entenderse mejor en algunas de sus obras, que, desde el siglo pasado, acompañaron los debates no solamente académicos, sino también públicos, donde la comunicación se planetó como un pilar fundamental para las democracias y el desarrollo de nuestras sociedades.

La transformación estructural de la esfera pública (1962)

La transformación estructural de la esfera pública fue el primer libro que consolidó la reputación intelectual de Jürgen Habermas. El texto surgió de su trabajo de habilitación universitaria en Alemania y se convirtió en una obra clave para comprender cómo se forma la opinión pública en las sociedades modernas.

En este libro, Habermas introduce el concepto de “esfera pública”, entendido como el espacio social en el que los ciudadanos debaten asuntos de interés común y, a través de ese intercambio, se forma la opinión pública. “Por esfera pública entendemos ante todo un ámbito de nuestra vida social en el que puede formarse algo así como la opinión pública”.

El análisis del libro es histórico. Habermas explica cómo, en Europa entre los siglos XVII y XVIII, surgieron nuevos espacios de debate público (cafés, salones literarios y periódicos) en los que los ciudadanos comenzaron a discutir decisiones políticas y a criticar el poder estatal.

Según el filósofo, estos espacios dieron origen a lo que llamó la esfera pública burguesa, un ámbito en el que personas privadas se reunían para discutir asuntos políticos de manera argumentada.

La relevancia del libro radica en que no solo describe el nacimiento de este espacio de debate, sino también su transformación. Con el desarrollo del capitalismo, la publicidad y los medios masivos, el debate público empezó a cambiar. La discusión racional entre ciudadanos fue desplazada en parte por formas de comunicación orientadas a influir en la opinión pública.

Conocimiento e interés (1968)

En Conocimiento e interés, Habermas se aleja parcialmente de sus estudios históricos sobre la esfera pública para abordar una cuestión central de la filosofía moderna: qué relación existe entre el conocimiento y los intereses humanos.

La tesis principal del libro es que el conocimiento no es completamente neutral ni surge de manera desinteresada. Según Habermas, las distintas formas de investigación están vinculadas a intereses fundamentales que orientan la producción de saber. “El conocimiento está guiado por intereses constitutivos del conocimiento.”

A partir de esta idea, Habermas distingue tres tipos de intereses que estructuran las ciencias: interés técnico, interés práctico e interés emancipador.

Conocimiento e interés propone una idea en la filosofía contemporánea: que las ciencias no solo producen conocimiento objetivo, sino que también están vinculadas a intereses humanos, sociales y políticos.

Por esa razón, el libro se convirtió en uno de los textos fundamentales para comprender la evolución del pensamiento de Habermas y su intento de renovar la teoría crítica en el contexto intelectual del siglo XX.

Teoría de la acción comunicativa (1981)

Podría considerarse la obra más ambiciosa de Jürgen Habermas. Aquí desarrolló la teoría de la sociedad basada en el papel del lenguaje y del diálogo en la coordinación de la vida social.

El problema central que Habermas intenta resolver es cómo es posible el entendimiento entre individuos en sociedades modernas complejas. Para responder a esta pregunta introduce el concepto de racionalidad comunicativa, que se opone a una visión puramente estratégica de la acción humana.

Según Habermas, muchas interacciones sociales no están orientadas únicamente a obtener ventajas o alcanzar objetivos individuales. En numerosos casos, las personas actúan buscando entenderse mediante el intercambio de argumentos: “Llamo acción comunicativa a la interacción de al menos dos sujetos capaces de lenguaje y acción que entablan una relación interpersonal.”

A partir de esta idea, Habermas propone una teoría social que sitúa la comunicación en el centro de la vida democrática. El entendimiento racional entre ciudadanos sería, según su planteamiento, una condición fundamental para la legitimidad política.

En esta obra también introduce una distinción que se volvió influyente en las ciencias sociales: la diferencia entre “sistema” y “mundo de la vida”.

El sistema está compuesto por estructuras económicas y administrativas que funcionan mediante mecanismos como el dinero o el poder. En cambio, el mundo de la vida corresponde al ámbito cotidiano de la cultura, las relaciones sociales y la comunicación entre individuos.

Habermas sostiene que muchos problemas de las sociedades modernas aparecen cuando las lógicas del sistema invaden el mundo de la vida y debilitan los espacios de comunicación social.

El filósofo Thomas McCarthy explica que esta obra representa el intento más amplio de Habermas por construir una teoría social basada en la comunicación y la racionalidad discursiva (McCarthy, The Critical Theory of Jürgen Habermas, MIT Press, 1978).

Por esa razón, Teoría de la acción comunicativa suele considerarse uno de los textos más influyentes de la teoría social contemporánea.



