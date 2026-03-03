Habrá show láser de Karol G en planetario de Medellín: horarios y cómo asistir

La audiencia eligió a Karol G para el siguiente show láser en el planetario de Medellín. Foto: EFE - CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La artista paisa será la protagonista del nuevo show láser en el Planetario de Medellín. La experiencia inmersiva y audiovisual, que fue elegida en una encuesta masiva, se realizará el próximo 13 de marzo en el planetario.

El evento que tendrá un costo de COP 65.000, se realizará en tres horarios desde las 7:00 p.m. hasta las 9:00 p.m. Además del show de luces, el planetario contará con la DJ LP Laura Posada en vivo y un espacio para karaoke, junto con un souvenir y recorridos por las salas del recinto.

El repertorio de 12 canciones está compuesto por éxitos como: “Si Antes Te Hubiera Conocido”, “Gatúbela”, “Mi Ex Tenía Razón”, “Ocean”, “El Barco”, “Tusa”, “Amargura”, “Bichota”, “TQG”, “Provenza”, “200 Copas” y “Mientras Me Curo Del Cora”.

El espacio cuenta con cinco potentes proyectores y un sistema de sonido envolvente de 7.1 que ofrecen una resolución de 6k, que es cuatro veces la de la televisión de alta definición.

Esta no es la primera vez que el Planetario de Medellín realiza espectáculos de este tipo. En el pasado realizaron el show titulado Pasajeros del Rock - Himnos de los 70, en este reunieron las canciones más reconocidas de Queen, AC/DC, The Rolling Stones, Led Zeppelin, Black Sabbath y Heart.

Si le interesa seguir leyendo sobre El Magazín Cultural, puede ingresar aquí 🎭🎨🎻📚📖