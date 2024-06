Hallan una lavandería romana del Siglo II durante las obras para el Jubileo

La "fullonica", como se conocía en la Antigua Roma a las lavanderías, fue encontrada en la zona de Plaza Pia, junto al Vaticano. Foto: Ministerio de Cultura de Italia/EFE - Ministerio de Cultura de Italia

El hallazgo, datado en la segunda mitad del siglo II d. C. y principios del III, fue presentado este viernes 14 de junio por el alcalde y comisario del Jubileo, Roberto Gualtieri; el Ministro de Cultura, Gennaro Sangiuliano, y el delegado del Papa en el Jubileo, monseñor Rino Fisichella, quienes aseguraron que los restos arqueológicos, aunque de gran importancia, no detendrán las obras del paso subterráneo.

“Los plazos se respetarán”, prometieron las instituciones, que explicaron que los objetos encontrados serán trasladados en un tiempo récord y expuestos en los jardines del cercano Castel Sant’Angelo y la excavación del túnel se reanudará a finales de junio.

En una rueda de presa explicaron el “asombro y emoción” tras el descubrimiento pero también la “preocupación” porque el hallazgo detuviese las obras, pero el ministro de Cultura italiano aseguró: “Estamos dispuestos a colaborar y encontrar un punto de equilibrio, siendo razonables y con sentido común, entre las necesidades de protección y las de modernización de la ciudad”.

A partir de hoy la antigua estructura de la lavandería quedará "empaquetada" para su protección y en unos días se podrán llevar los hallazgos a un almacén en espera de ser expuestos.

Cuando me informaron del hallazgo, el alcalde me envió una fotografía, quedé conmovido. El descubrimiento de una lavandería me retrotrajo a mi juventud. En mi generación no había lavadora. En el patio de la casa donde nací había un área donde las mujeres iban a lavar la ropa. En estos lugares nos encontramos y hablamos', afirmó Fisichella.

Sobre la futura instalación, el alcalde de Roma aseguró que “será posible ver esta hermosa fullónica y entender como se trabajaban estas grandes lavanderías para limpiar y tratar los tejidos”.