Hallaron en Italia un dibujo inédito atribuido a Manet oculto en una colección privada

En esta obra, el pintor francés quería resaltar la humanidad de las personas marginadas y sin hogar. La responsable detrás de la…

En una colección italiana apareció un dibujo en tiza roja de un niño agachado que fue atribuido al artista francés del impresionismo, Édouard Manet. La identidad del niño, según informó The Guardian, no ha sido identificada. Sin embargo, se ha establecido un parecido con uno de los niños de la obra "El viejo músico", una de sus pinturas de mayor formato en la que se evidencia la influencia del arte español en él.

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En esta obra, el pintor francés quería resaltar la humanidad de las personas marginadas y sin hogar. La responsable detrás de la atribución fue la historiadora de arte Emily Beeny, especialista en pintura francesa de los siglos XVII al XIX. Según relató al medio inglés, ella vio el potencial en la obra luego de recibir una fotografía de su colega Francesco Baccanelli, quien notó el dibujo en la colección. Este hallazgo será publicado en la edición de octubre de la revista académica Burlington.

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“Sentí como: ‘¡Qué emocionante!’”, dijo a The Guardian. “Mucha gente me envía cosas que creen que podrían ser de Manet, pero esta es la única hasta ahora que me ha dado una sensación de reconocimiento inmediato. No estoy segura de cuándo se descubrió el último dibujo inédito de Manet, pero sin duda han pasado muchos años”.

Baccanelli, quien se especializa en pinturas y grabados de los siglos XVII y XVIII, principalmente de Lombardía y el Véneto, afirmó haber visto el dibujo en una colección pequeña y poco conocida en el norte de Italia. "El propietario señaló una inscripción en el reverso del soporte que identificaba el dibujo como una obra de Manet, pero que ningún historiador del arte lo había estudiado jamás", señaló The Guardian.

“Me cautivó por completo… Cuanto más la estudiaba, más me convencía de que, en efecto, era una obra de Manet… Me puse en contacto con Emily Beeny, una de las mayores expertas mundiales en Manet", afirmó Baccanelli al medio inglés.

La historiadora de arte, además, es curadora de la Legion of Honor at the Fine Arts Museums San Francisco y ha trabajado en múltiples exhibiciones que incluyen obras de Manet. Aunque generalmente las atribuciones a Manet han sido controvertidas, luego de un análisis con rayos UV se descubrió el sello descolorido del estudio de Manet en la esquina inferior derecha. Adicionalmente, Beeny aseguró que era estilísticamente correcto debido a “las transiciones abruptas entre luz y sombra, y los peculiares dedos regordetes y afilados: pequeños tics figurativos muy característicos de Manet”.

Los dibujos preparatorios entre 1850 y 1860 eran comunes para Manet. De hecho, había realizado estudios similares para obras como "El almuerzo sobre la hierba". El dibujo redescubierto mide 20.5 cm por 17.5 cm. Además, no se conocen dibujos como este realizados por el artista.

Los historiadores estiman que la identidad del niño retratado podría ser Alexandre, un joven contratado por Manet a finales de la década de 1850 para que limpiara sus brochas y paletas y, ocasionalmente, actuara como modelo.Sin embargo, según reportó The Guardian, podría tratarse también de una niña.

"Es muy posible que sea la misma persona que posó para una niña pequeña, con un peinado muy similar, que aparece a la izquierda en la versión final de El viejo músico. Es evidente que se trata de un dibujo al que dedicó tiempo y esfuerzo, y con el que quedó satisfecho, teniendo en cuenta que lo cuadriculó para su transferencia", dijo Beeny.

Estudios de procedencia revelaron que el dibujo fue vendido dos veces en la década de 1930 en Alemania y Suiza, aunque nunca fue incluido en ninguna publicación académica sobre el artista y todavía se especula sobre el propósito de este dibujo.

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