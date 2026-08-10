Hallazgo en Sicilia: buceadores descubren un naufragio romano de 2.100 años con ánforas

Un pecio de la época romana, que presumiblemente data de entre los siglos II y I a. C.,cargado con cientos de ánforas fue hallado a unas tres millas de la costa de Mazara del Vallo, en la isla italiana de Sicilia. Foto: EFE - Ministerio de Cultura italiano

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Buceadores italianos descubrieron frente a las costas de Sicilia los restos del naufragio de un barco romano de 2.100 años de antigüedad, cargado con cientos de ánforas en muy buen estado, probablemente usadas para transportar vino.

El ministro italiano de Cultura, Alessandro Giuli, calificó los restos como “uno de los hallazgos de arqueología subacuática más importantes de años recientes”.

Los restos del barco fueron hallados a cinco kilómetros de la costa de Mazara del Vallo, en Sicilia.

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Los buceadores de la unidad de protección del patrimonio cultural de la policía de Palermo contaron que localizaron el barco, que se estima que data de un período comprendido entre los siglos II y I antes de nuestra era, a 46 metros de profundidad, tras recibir un aviso de unos pescadores.

En una publicación de Instagram acompañada de un video del hallazgo, el pescador submarino Giacomo De Mola relató cómo dio con el barco por casualidad.

“La visibilidad no era la mejor. Me acerqué. Y se me paró el corazón. Debajo mío había una inmensa superficie cubierta de ánforas”, recordó. “Este es, sin duda, el descubrimiento más increíble de mi vida”, dijo. “Es difícil describir lo que se siente al ser uno de los primeros seres humanos, en casi 20 siglos, en volver a ver ese lugar”.

El barco medía 21 metros de largo y seis metros de ancho, según los medios locales.

Transportaba principalmente ánforas del tipo Dressel 1A, grandes y cilíndricas, que se usaban habitualmente para llevar vino. Estas ánforas son “especialmente valiosas para los arqueólogos porque pueden ayudar a reconstruir las redes comerciales que conectaban Italia con otras partes del Mediterráneo entre los siglos II y I a. C.”, según reportó The Guardian.

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Se espera que en los próximos meses la Superintendencia del Mar de Sicilia realice las siguientes etapas de investigación y documentación, para determinar con mayor exactitud la fecha del naufragio, el puerto de origen y destino de las ánforas, y formas para proteger el hallazgo.

“El mar sigue trayéndonos valiosos fragmentos de nuestra historia, y el naufragio del Mazara del Vallo nos habla de las personas, las rutas y los intercambios que hicieron del Mediterráneo una encrucijada de civilizaciones. La investigación continuará desentrañando su historia y poniéndola al alcance de la comunidad”, continuó Giuli.

El Ministerio de Cultura confirmó a CNN que, por el momento, no hay planes de sacar del agua los restos del naufragio, aunque algunos elementos podrían ser retirados para estudiarlos. “Podría convertirse en un sitio de buceo, podría ser reflotado, aún queda mucho por estudiar en cuanto a la fragilidad del pecio, etc., y necesitan determinar si hubo saqueos previos. Por ahora, permanecerá en su lugar, protegido, estudiado y valorado”, declaró un portavoz del ministerio a CNN.

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