Harold Trompetero: “En Colombia somos adolescentes afectivamente”

Hay historias de amor que comienzan cuando dos personas se encuentran y otras que parecen construirse alrededor de todo el tiempo que pasan separadas. "El amor en los tiempos del cólera", publicada por Gabriel García Márquez en 1985, pertenece, de alguna manera, a las dos. Florentino Ariza se enamora de Fermina Daza cuando ambos son jóvenes y espera más de medio siglo para volver a intentar estar con ella. Entre una cosa y la otra están el matrimonio de Fermina con Juvenal Urbino, los amores de Florentino, la vejez, la enfermedad, la muerte…

Harold Trompetero ha leído varias veces este libro y lo eligió para El refugio de los tocados por algo que también ha perseguido durante buena parte de su obra: el amor. Y el amor en cuanto a las formas en las que aprendemos a querer, las relaciones que construimos, la familia —que él define como una “institución forzada”— y las contradicciones que aparecen entre lo que esperamos de los otros y lo que realmente somos capaces de darles.

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Trompetero nació en Bogotá en 1971 y durante más de tres décadas ha construido una de las filmografías más extensas del cine colombiano. Guionista, director, productor, publicista y escritor, ha pasado por películas como "Diástole y sístole, los movimientos del corazón", "Violeta de mil colores", "El paseo", "Locos", "Perros", "El baño" y "La patasola". En 2026 estrenó "Lactar", basada en su propio libro. Su cine ha convocado a millones de espectadores, pero también ha recibido críticas. Y Trompetero sabe bien lo que significa que otros juzguen aquello que uno hace.

Por eso, su elección de "El amor en los tiempos" del cólera también nos permitió hablar de la crítica. De quienes cuestionan la novela de García Márquez y revisan hoy, con otros ojos, el comportamiento de sus personajes; pero también de quienes han cuestionado durante años las películas de Trompetero y su manera de representar a Colombia.

Esta conversación comienza con un hombre que lleva décadas haciendo películas sobre nosotros y con un libro que lleva décadas preguntándonos por el amor. Pero pronto se mueve hacia asuntos más difíciles de encerrar en una definición: qué significa amar, qué hacemos con la familia que nos toca, cómo nos relacionamos con la crítica y qué es eso que llamamos, a veces con orgullo y otras con incomodidad, ser colombianos.

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