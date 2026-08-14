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Historiador colombiano publicará dos libros sobre construcción naval ibérica

Los dos volúmenes de un estudio de Ricardo Borrero Londoño, investigador del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) e integrante del proyecto Hacia el corazón del galeón San José, se lanzarán el 24 de agosto y el 18 de septiembre por esa editorial académica. Hay un capítulo sobre el galeón San José.

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Redacción Cultura
14 de agosto de 2026 - 11:34 p. m.
El galeón español San José, sumergido desde hace tres siglos, fue hallado en 2015 frente a Cartagena.
El galeón español San José, sumergido desde hace tres siglos, fue hallado en 2015 frente a Cartagena.
Foto: AFP - -
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Los constructores navales que diseñaron los galeones ibéricos entre los siglos XVI y XVII desarrollaron un pensamiento analítico antes de que el filósofo René Descartes publicara su sistema de coordenadas. Esa es una de las premisas que aborda una investigación del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) que será publicada a nivel mundial por la editorial académica Springer Nature los próximos 24 de agosto y 18 de septiembre.

El estudio, titulado Brief History of Iberian Ship Conception and Design (1570-1712), tiene dos volúmenes elaborados por el historiador y arqueólogo náutico Ricardo Borrero Londoño, integrante del proyecto Hacia el corazón del galeón San José, en el que se investigan los objetos arqueológicos recolectados de ese naufragio.

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“El libro evidencia que los barcos ibéricos no sólo eran instrumentos para la guerra o el comercio, sino manifestaciones de un pensamiento analítico que precedió y potenció la geometría cartesiana”, escribió el ICANH.

El primer tomo examina las bases matemáticas y filosóficas aplicadas en el diseño de cascos y mástiles. “En este libro, se evidencia cómo los constructores navales formaron parte de una élite científica capaz de traducir principios geométricos abstractos en tecnologías tangibles que soportaron la consolidación de los imperios marítimos europeos”, explicó el ICANH.

El segundo volumen pone la mirada sobre la evolución técnica de los galeones e incluye un capítulo sobre la arquitectura del galeón San José, a partir de las estructuras de madera identificadas en el naufragio. Además, compara los componentes estructurales de varios naufragios ibéricos del siglo XVII que han sido investigados arqueológicamente y no han sufrido saqueos.

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Borrero destacó que el trabajo ubica a la construcción naval de la época “en la cúspide de las invenciones tecnológicas de la revolución científica en Europa”.

La publicación cuenta con el aval del Advisory Council on Underwater Archaeology (ACUA) y hará parte de la serie SpringerBriefs in Archaeology y de la subcolección SprigerBriefs in Underwater Archaeology.

Por Redacción Cultura

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