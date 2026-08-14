La Policía recupera ocho grabados de Matisse robados de biblioteca en São Paulo

La obras habían sido robadas de una exposición en la Biblioteca Mário de Andrade, en São Paulo, Brasil. Foto: GettyImages

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La Policía Civil de São Paulo recuperó este jueves ocho grabados del pintor francés Henri Matisse que habían sido robados en diciembre pasado de una exposición en la Biblioteca Mário de Andrade, en São Paulo, según informaron fuentes oficiales.

La fuerza de seguridad paulista indicó que las obras fueron halladas en un apartamento en el centro de São Bernardo do Campo, en la región metropolitana de São Paulo, tras varios meses de labores de inteligencia. Durante la acción policial, un sospechoso fue arrestado.

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Las ocho obras rescatadas pertenecen a la célebre serie ‘Jazz’, creada por Matisse en 1947, y forman parte del acervo de la Biblioteca Mário de Andrade.

Según detalló la Policía, las piezas recuperadas y posteriormente devueltas a la biblioteca son ‘Le Clown’, ‘Le Cirque’, ‘Monsieur Loyal’, ‘Cauchemar de l’Éléphant Blanc’, ‘Les Codomas’, ‘La Nageuse dans l’Aquarium’, ‘L’Avaleur de Sabres’, y ‘Le Cowboy’.

El asalto ocurrió el 7 de diciembre de 2025, justo en el último día de la exposición ‘Del libro al museo: MAM São Paulo y la Biblioteca Mário de Andrade’, cuando dos hombres armados irrumpieron en las instalaciones de la biblioteca y sustrajeron en cuestión de minutos obras que integraban la muestra artística.

Ese día, también fueron sustraídas cinco obras del artista brasileño Candido Portinari, sobre las cuales la policía no detalló si fueron localizadas.

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A raíz del robo, la Secretaría Municipal de Cultura reforzó los protocolos de seguridad en la Biblioteca Mário de Andrade e implementó nuevas directrices para proteger el edificio y su patrimonio.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública de São Paulo, el atraco fue perpetrado por una banda especializada en robo de arte.

En diciembre pasado, dos hombres y una mujer fueron arrestados tras analizar las cámaras de seguridad de la zona.

Posteriormente, en abril, una operación de la Policía Federal en Río de Janeiro detuvo a otros dos integrantes de la organización durante un intento de robo.