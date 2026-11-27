La curadora artística emiratí Hoor Al Qasimi ha sido elegida para dirigir la Bienal de Arte de Venecia en 2028, según anunciaron este viernes los responsables de esta exposición internacional. La elegida, además de ser considerada un referente en el panorama del arte contemporáneo internacional, es hija de Sultan Al Qasimi, soberano de Sarja, uno de los siete emiratos que conforman Emiratos Árabes Unidos.

El presidente de la Bienal veneciana, Pietrangelo Buttafuoco, ha elogiado la visión artística de Hoor Al Qasimi, actualmente y desde el 2009 al frente de la ‘Sharjah Art Foundation’. "En su trabajo conviven una profunda atención a la memoria de lo profundo y a sus herencias, una mirada abierta a los entramados del presente y una rara capacidad de escucha de los lugares y de sus gentes", ha destacado el presidente de la exposición.

La futura comisaria, por su parte, recordó la primera vez que visitó la Bienal veneciana en 2003 y aseguró que este expositor "sigue siendo un espacio fundamental de encuentro y diálogo". "Me siento honrada de haber sido invitada a dirigir esta exposición y agradecida al presidente Buttafuoco y al Consejo de Administración por la confianza depositada en mí", apreció.

La 62ª Bienal de Arte, dirigida por Al Qasimi, se desarrollará desde el 8 de abril al 26 de noviembre del 2028, ya que el próximo año este foro italiano estará dedicado a la arquitectura. Su nombramiento se produce solo un día después de que concluyera la 61 edición de una Bienal artística repleta de polémicas por la decisión de sus responsables de reabrir el pabellón de Rusia, lo que le ha valido la amenaza de la Unión Europea (UE) de retirarle los fondos.

Aunque la alcaldía de Venecia afirmó que cerrarían el pabellón si este contenía propaganda, esto no fue suficiente para calmar las críticas que venían desde diferentes sectores. A pocos días del comienzo de la bienal, el jurado renunció en masa. Una semana antes de su renuncia, el jurado había declarado que, si bien Rusia e Israel participarían en el evento y podrían exponer sus obras, quedaban excluidos de la entrega de premios de este año debido a que sus dirigentes contaban con órdenes de arresto de la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de guerra. Para ellos, era una decisión que expresaba su “compromiso firme con la defensa de los derechos humanos, siguiendo la línea del proyecto” de la camerunesa Koyo Kouoh, quien ejerce como comisaria de esta edición. Kouoh falleció en 2025, antes de poder ver los planes para la bienal completos.

El problema, como mostró la decisión del jurado no fue solo con Rusia, también por la participación de Israel en esta edición. El jurado no fue el único en pronunciarse frente a la situación, pues cientos de artistas expresaron su inconformidad con la participación de ambos países y amenazaron con tomar acciones legales contra la bienal si los pabellones abrían. Esto obligó a los organizadores del evento a que, por primera vez en su historia, los premios que entrega la bienal no fueran elegidos por un panel experto, sino por el público y los visitantes. De igual manera, varios artistas que participaban en la exhibición curada por Kouoh pidieron no ser considerados para los premios de este año, en solidaridad con el jurado y su protesta. Adicionalmente, el evento se enfrento a protestas organizadas por diferentes grupos en contra de la participación rusa e israelí.

Los ganadores de esta edición fueron el artista estadounidense Nick Cave por su participación en la exhibición Kouhoh titulada "In minor keys" y el pabellón nacional de India, titulado "Geographies of Distance: Remembering Home", el cual abordaba la manera en la que los objetos actúan como recipientes de la memoria, a través de la obra de Sumakshi Singh, Alwar Balasubramaniam, Ranjani Shettar, Asim Waqif y Skarma Sonam Tashi. Los premios denominados Visitor’s Lions, en vez de los tradicionales Leones de Oro, fueron solo dos, a diferencia de años anteriores. Cave presentó su obra Amalgam (Origin), una escultura de casi 8 metros de altura que muestra a un ser humano con ramas y vida salvaje saliendo desde sus hombros.

"Es un honor haber sido seleccionado por el público para el premio Leones de los Visitantes de la Bienal de Arte 2026″, declaró Cave en un comunicado. "Y en vísperas del Día de Acción de Gracias, recuerdo lo agradecido que estoy por mi amistad con Koyo Kouoh y por haber incluido mi obra en In Minor Keys. Este proyecto es una síntesis de mi práctica artística más amplia, que reconoce la historia de violencia y opresión que las personas negras han sufrido y siguen sufriendo en Estados Unidos, honra la belleza creada por esa misma comunidad y representa un avance hacia un futuro diferente. Me parece muy apropiado que obras tan profundamente arraigadas en esta narrativa hayan sido seleccionadas por el público en este momento".