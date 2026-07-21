Ibagué Ciudad Rock celebra 25 años: últimos días para aplicar a su edición 2026

Este año, el Ibagué Ciudad Rock amplía su oferta con un escenario dedicado a la música electrónica. Foto: Kovid Rathee / Unsplash

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El Festival Internacional Ibagué Ciudad Rock anunció oficialmente las fechas de su edición número XXV, que se realizará del 23 al 25 de octubre de 2026, en el marco de una conmemoración que destaca sus 25 años de trayectoria en la escena musical colombiana.

La organización además informó que ya está abierta la convocatoria, dirigida tanto a artistas regionales como a nuevos formatos musicales. Por primera vez, el festival incluirá un escenario exclusivo para música electrónica bajo el concepto “Electronic Sessions”, en formato 360° tipo Boiler Room, dirigido a DJs y productores residentes en Ibagué.

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Esta convocatoria estará hasta el 26 de julio de 2026. Para participar, los artistas deberán enviar un video que funcionará como primer filtro para el jurado. Posteriormente habrá audiciones presenciales y la lista de seleccionados se publicará el 26 de agosto.

Para “Electronic Sessions” podrán postularse DJs y productores mayores de 18 años residentes en Ibagué enfocados en géneros como house (afro, progressive, tech, indie dance), techno y trance. Los artistas seleccionados recibirán un estímulo económico de COP 400.000 por un set de una hora, sujeto al cumplimiento de requisitos legales.

De manera paralela, el festival mantiene la convocatoria para bandas de rock y sus subgéneros del departamento del Tolima. El proceso estará abierto en las mismas fechas. Las agrupaciones seleccionadas recibirán un estímulo de COP 2.000.000, además de la oportunidad de sumarse al Mercado de las Artes Musicales del Tolima (MAMUT).

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Desde su creación, Ibagué Ciudad Rock ha funcionado como una plataforma de visibilización y desarrollo para músicos emergentes y consolidados de la región. En esta edición conmemorativa, el festival amplía su alcance al integrar nuevas audiencias y lenguajes musicales, sin dejar de lado su identidad centrada en el rock.

El festival busca consolidar su trayectoria como un referente en la agenda cultural del país, al tiempo que refuerza su apuesta por la descentralización cultural y el apoyo a los procesos musicales regionales.

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Para más información, puede consultar las redes sociales del evento. En Instagram lo encuentra como @IbagueRock y en Facebook, como Ibagué Ciudad Rock.