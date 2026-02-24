⁠Idartes abre inscripciones para formación artística gratuita en Bogotá

Crea- Formación y Creación Artística es un programa impulsado desde Idartes que busca potenciar el ejercicio libre de los derechos culturales. Esto lo hace a través de la formación de niños y jóvenes en música, danza y demás expresiones artísticas. Foto: Idartes

El Instituto Distrital de las Artes (Idartes) abre sus inscripciones para que los bogotanos puedan recibir formación artística gratuita. Los cursos y talleres incluirán áreas como teatro, música, danza, literatura, artes plásticas, audiovisuales y creación digital.

Además, la oferta de este programa está direccionada para niños a partir de los 6 años, así como jóvenes y adultos de todas las edades. Este proyecto se desarrolla a través de la Gerencia Crea, adscrita al Instituto.

“En Idartes creemos que el arte no es solo una expresión, sino una manera de construir futuro. Los Centros de Formación Crea son escenarios vivos donde las personas desarrollan su creatividad, su pensamiento crítico y su capacidad de imaginar nuevas posibilidades para sí mismas y para la ciudad”, manifestó María Claudia Parias, directora del Idartes.

Las actividades de este proyecto tendrán lugar en los Centros de Formación Crea, una red de 20 espacios culturales, distribuidos en distintas localidades de Bogotá. Los cupos son limitados. Para consultar horarios y requisitos, los interesados pueden ingresar aquí.

Por último, gracias a una alianza entre el Idartes y la Secretaría Distrital de Integración Social, también se ha propuesto una oferta de talleres artísticos gratuitos para adultos mayores de 60 años. Las personas interesadas podrán realizar su inscripción en este formulario.

¿Qué es el Programa Crea?

El Programa Crea hace parte del Plan de Desarrollo Distrital 2024 – 2028 – Bogotá Camina Segura. Este proyecto nació en 2013, inicialmente bajo el nombre de Centros Locales de Artes para la Niñez y la Juventud (CLAN). Su objetivo principal era impulsar las prácticas artísticas en la educación pública, por medio de la adecuación de infraestructuras y la creación de oferta.

Bajo su nuevo nombre, el Programa Crea se maneja a través de tres líneas estratégicas: Arte en la Escuela, dirigida a estudiantes de instituciones educativas; Impulso Colectivo, que atiende a las 20 comunidades que se encuentran en el entorno de los centros Crea; y Arte y salud, destinada a los sectores poblacionales más vulnerables.