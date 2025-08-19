No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Idartes ofrecerá clases gratis de zamba y otros ritmos sudamericanos en Bogotá

Se trata de un taller de tres sesiones que se realizará entre el 19 y el 21 de agosto en La Cazona de la Danza.

Redacción Cultura
19 de agosto de 2025 - 05:00 p. m.
El Caporal, una danza típica de países como Bolivia, Perú, Chile, Ecuador y Argentina, será uno de los ritmos que abordará este taller.
Foto: EFE - GABRIEL MARQUEZ
Esta semana se realizará el taller “Latido Sur: Poéticas del Movimiento en la Danza”, impulsado por el Instituto Distrital de las Artes (Idartes). Se trata de un espacio que busca acercar a los participantes a algunas de las danzas tradicionales de esta parte del continente, entre las cuales está la zamba, el caporal, el huayno y la chacarera.

A lo largo de tres sesiones que se realizarán entre el 19 y el 21 de agosto, a partir de las 3:00 p. m., se explorarán estos ritmos no solo a través del movimiento y su estudio histórico. Este espacio busca rescatar la herencia folclórica de cada región y, a la vez, entender cuáles han sido sus transformaciones en las expresiones actuales. Es un taller que quiere reconocer la “complejidad histórica” de estos expresiones artísticas al igual que “sus resonancias culturales y sus proyecciones”, según expresaron en un comunicado.

Las sesiones estarán dirigidas por Estrella Marina Labrit, una profesora con formación en danzas en el Instituto de Danzas Folklóricas Argentinas (IDAF) y en espacios relacionados con las danzas andinas. Se formó como docente de Artes Visuales (2005) y en Educación Popular Madres de Plaza de Mayo. Posee un postgrado en danzas folclóricas argentinas y latinoamericanas de la Universidad Provincial de Córdoba y es especialista en pedagogías para la igualdad de la Universidad de Buenos Aires. Su trayectoria se nutre de la enseñanza de maestros como Silvia Servini, Juan Saavedra y Juan Jaime Begazo Velasco.

Las sesiones del taller son de entrada libre con inscripción previa. Para más información, puede visitar la página oficial de Idartes o de La Casona de la Danza.

Por Redacción Cultura

