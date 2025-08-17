No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

El Magazín Cultural

La Policía de Venezuela detiene a dos personas por falsificar obras de Cruz-Diez

En el estado Miranda, una pareja fue detenida por falsificar y vender como auténticas obras del representante del arte cinético Carlos Cruz-Diez, llegando a ofrecerlas por 90.000 dólares.

EFE
17 de agosto de 2025 - 10:36 p. m.
Carlos Cruz-Diez fue un artista venezolano reconocido dentro del movimiento del arte cinético.
Carlos Cruz-Diez fue un artista venezolano reconocido dentro del movimiento del arte cinético.
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Funcionarios policiales venezolanos detuvieron a un hombre y una mujer en el estado de Miranda por falsificar y comercializar obras de Carlos Cruz-Diez, uno de los máximos exponentes del arte cinético y óptico, informó este domingo el director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico.

A través de una publicación en Instagram, Rico explicó que tras una investigación se pudo determinar que el hombre se dedicó a “estudiar la vida y obra del maestro, detallando cada una de sus obras” para luego imitarlas y las “comercializó como auténticas”.

Vínculos relacionados

“Noche negra”, de Pilar Quintana: la angustia de vivir a la espera de la oscuridad
El pintor colombiano Luis Hernández expondrá 67 obras en una galería de México
“Ofelia” y la escena de Shakespeare que inspira el nuevo álbum de Taylor Swift
HJCK: su archivo sonoro estará disponible en RTVC

Entretanto, prosiguió, la mujer le informó a las víctimas que dichas obras eran provenientes de una herencia paterna y que “tenían un costo de 90.000 dólares”.

El funcionario indicó que tras recibir el dinero, el sujeto detenido lo gastó en “juegos de azar, perdiendo en su totalidad la cantidad estafada”.

“Tras la detención de la pareja, en la parroquia y municipio Baruta, estado Miranda, se ubicaron como evidencias dos réplicas de arte tituladas Fisicromía, 28 frascos de pinturas, tirros de papel, pinceles, recortes de cartón, clavos, dos documentos de propiedad de traspaso de las obras de arte, estuches de pintura de óleo, y un comunicado emitido por la Fundación Carlos Cruz-Diez, indicando que dichas obras eran falsas”, añadió.

El venezolano Cruz-Díez falleció el 27 de julio de 2019, en París, Francia, a los 95 años de edad. Afincado en la capital francesa desde 1960, el artista era una referencia mundial en el arte cinético, un género que engloba las obras creadas para producir la impresión o ilusión de movimiento y en el que también destacaron grandes nombres como los de Alexander Calder, Marcel Duchamp o su compatriota Jesús Soto.

Por EFE

Conoce más

Temas recomendados:

Carlos Cruz-Diez

Obra robada de Carlos Cruz-Diez

Policía de Venezuela

Movimiento del arte cinético

Robaron obra de arte

Obra de arte robada

Estafas

Robos

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar