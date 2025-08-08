II Festival Fotográfico de Medellín 2025: fechas y actividades

El evento abordará el futuro de la fotografía, su rol en la conservación de la memoria y su capacidad para tocar lo humano en un mundo saturado de imágenes. Foto: Prensa Alcaldía de Medellín

Medellín se prepara para recibir, del 12 al 16 de agosto de 2025, el II Festival Fotográfico de la ciudad, “Impresiones: tocar lo que se ve”, que invita a la reflexión sobre el futuro de la fotografía y su papel como herramienta de preservación de la memoria y la humanidad en una época saturada de imágenes.

Con la participación de fotógrafos, investigadores, académicos y la ciudadanía en general, el encuentro busca discutir cómo la fotografía puede narrar historias, conservar memorias y conectar con lo humano.

El II Festival Fotográfico se desarrollará en espacios como la Biblioteca Pública Piloto y el Museo Cámara de Maravillas, donde los asistentes podrán participar en conferencias, talleres y actividades inmersivas. A lo largo de cinco días, se ofrecerán diversas actividades divididas en franjas temáticas, entre las que se incluyen “Memorias desde la casa”, “Retratos revelados”, “Relatos de archivo” y “La hora del cuarto oscuro”. Estos enfoques fusionarán lo análogo, lo digital y lo sensorial.

Uno de los pilares del festival es el archivo fotográfico que resguarda la Biblioteca Pública Piloto de Medellín, que conserva más de 1.8 millones de imágenes históricas de Colombia, desde 1848 hasta 2020. Este archivo, declarado por la UNESCO como parte del Programa Memoria del Mundo, es una de las colecciones más importantes de América Latina. La fotografía, en este contexto, es vista no solo como un medio de conservación de la memoria, sino también como una herramienta que cuestiona las sensibilidades contemporáneas.

Además, contará con la presencia de destacados invitados internacionales, como la fotógrafa venezolana Adriana Loureiro, la estadounidense Natalie Keyssar y la venezolana Vilena Figueira, entre otros; se rendirá homenaje al maestro Pablo Guerrero y se abrirán espacios para discutir temas como la ética del archivo, la enseñanza de la fotografía y el autocuidado en el fotoperiodismo.

Esteban Giraldo, director de la Biblioteca Pública Piloto, dijo que este evento es una expansión del éxito obtenido por el del año anterior, “Festival Cámara de Maravillas”: “Gracias la recepción que tuvo en el público se ha comprometido con la ampliación del festival y un énfasis de internacionalización del mismo”.

El festival también incluye el VII Encuentro Nacional de Fototecas y Archivos Fotográficos, un evento académico que se llevará a cabo el 11 de agosto, donde representantes de diversas colecciones fotográficas de todo el país se reunirán para elaborar un manifiesto colectivo sobre la conservación y el uso público de las imágenes.