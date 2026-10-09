"In situ" y detener el tiempo con el arte de Carol Young y Jorge Gómez (Opinión)

El tiempo va pasando y a veces pareciera que nos atropella. En estos días de afán, de rapidez en las comunicaciones, en la inmediatez de tener resultados en los trabajos, en el caos en las calles y casas, pareciera que el tiempo fuese el que impone el ritmo. Por ello, toparse con la exposición de Carol Young y Jorge Gómez en la nueva sede de la Galería Beatriz Esguerra Arte, es un bálsamo que nos ayuda a revisar nuestra relación con él.

Iniciemos con el espacio de la galería. Es similar en tamaño a lo que tenía en la anterior sede, pero en una zona patrimonial. Con solamente el hecho de entrar a estas casas de arquitectura inglesa en el barrio de Quinta Camacho, se siente un aire nostálgico. La galería, sin necesidad de ser una sede de grandes proporciones, sigue el esquema de intimidad y recogimiento que resalta en el tipo de arte que trabaja el grupo de artistas que maneja. De alguna manera, a quienes exponen allí, los une el silencio y el recogimiento en un trabajo bien ejecutado. Beatriz Esguerra ha logrado, con los años, construir un nicho de artistas entregados a un oficio que con maestría van aprendiendo a conocer la materia y sus formas, texturas o contrastes.

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Al entrar a la casa y toparse con una serie de cerámicas en forma de líquenes enormes, hongos o pequeños contenedores orgánicos entrelazados en fina materia de barro cocido, con sinuosas y delicadas cavidades que permiten una interconexión fluida del aire entre ellas, ya se siente el aroma de que algo va requiriendo temperatura, juicio y sobre todo tiempo. Estos movimientos, que van contra la fuerza de gravedad, le imprimen un carácter místico a la obra de Carol Young. Esta ceramista ha trabajado a partir de la delicadeza de la materia, de las inmensas posibilidades plásticas del barro y de sus diversos tipos de cocción. Pero no basta con saber el oficio, las formas orgánicas que nos presenta en esta oportunidad, tienen ecos de piezas musicales o de estructuras de flores paradisíacas que van agrupándose en un jardín junto con setas, hongos y cavidades que retienen tanto aire como agua.

Vuelve, entonces, a aparecer el tiempo como una entidad que nutre estas semejanzas. Es decir, el oficio de Young se enfoca en resolver formas anti gravitacionales que, como sucede con algunas flores silvestres, mantienen sus estructuras a punta de equilibrio y confianza. Es como si la flor en sí misma confiara en la fuerza de su tallo. Y para construir esta confianza, como todas las confianzas del mundo, bien lo decía El Principito, se requiere de tiempo. Similar podría estar sucediendo con la obra cinematográfica de Won Kar Wai donde la tensión se concentra en el durante, en el mientras tanto, en el momento antes de que algo termine resolviéndose, pero nunca sucede. No hay tragedia en Carol Young, hay instante de eterna espera. La posible flor, el casi-cuenco, el supuesto tallo, quedan fijos en un instante donde algo va a resolverse. No se sabe bien cómo se mantienen las formas, aun así, allí están sostenidas en el tiempo y con el tiempo, como en un juego de tensiones; como luchando contra fuerzas externas a ellas mismas.

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Si a lo anterior le sumamos la dupla que la acompaña, Jorge Gómez, podremos completar el círculo del tiempo y de las tensiones generadas en el espacio expositivo. Jorge Gómez trabaja con la palma de cera; más específicamente con las hojas de la palma de cera. Entre Young y Gómez hablan de un trabajo In Situ, como titularon la exposición conjunta. En la hoja de presentación se habla, no solamente de un trabajo colaborativo, sino en directa relación con la naturaleza; con un bosque cultivado desde hace 40 años. Ya sabemos que la naturaleza tiene sus tiempos y sus procesos. Una palma de cera crece lentamente: en sus primeras décadas suelta apenas dos hojas por año y su crecimiento es muy lento. Llega a vivir hasta 200 años y podría tardarse 80 años en alcanzar unos 50 metros de altura. En ese sentido, Gómez no trabaja únicamente con un material determinado que le gusta o le llama la atención, sino con el tiempo del material y con las hojas de la palma de cera, que, entre otras, es una planta amenazada y año tras año va decreciendo su número poblacional en Colombia. Lo interesante es ver cómo esta hoja esta tratada para dejarnos ver su fortaleza, su energía y su maleabilidad. Es extraño, un ser tan longevo y tan fuerte, y al mismo tiempo tan débil frente al manejo que en su ecosistema le imprime el ser humano.

En la concepción de esta exposición, se resuelven las dos obras como cómplices del tiempo, pero con antagonismos de fuerza y forma. Mientras en Gómez vemos una suerte de “armas” naturales que se defienden de los avatares del tiempo y del ser humano, en Young vemos la fragilidad en la espera. En Gómez hay movimiento fuerte de la madera de las hojas de palma, hay oscuridad y, por supuesto, también hay espera. Mientras en las calles aledañas a la exposición, así como sucede en toda la ciudad, el cronómetro va contando los segundos y los minutos, en la obra de Gómez se van contando las décadas que silenciosamente van pasando mientras la hoja se hace hoja y mientras la fuerza se hace forma.

Una exposición que se ha tejido desde el respeto entre los artistas, la comunicación estética con el entorno y la comunión plástica con los materiales y su relación intrínseca con el tiempo. Es una exposición que nos recuerda que el afán de estos días todavía no se ha ajustado y cada vez está más lejos de los tiempos de la naturaleza. 40 o 50 años para una palma de cera o para un bosque o incluso para que las formas orgánicas se traduzcan en barro que luego será interpretado por una artista, es muy poco tiempo. Tanto Carol Young como Jorge Gómez saben esperar y con esta exposición nos enseñan a hacerle el quite al afán cotidiano.

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