Taller de escritura creativa con Julio César Londoño y Betsimar Sepúlveda: así puede asistir

El Taller de Escritura Creativa 2025, dirigido por los escritores Julio César Londoño y Betsimar Sepúlveda, abrió sus inscripciones para recibir a nuevos participantes. Este curso, que comenzará el 16 de agosto y finalizará el 13 de diciembre de 2025, está diseñado tanto para modalidad presencial como virtual. Los interesados podrán aprender sobre crítica literaria, ensayo de divulgación, crónica, poesía y cuento.

¿Cómo participar?

El taller está destinado a buenos lectores mayores de 16 años que desean mejorar su nivel de escritura y explorar diferentes géneros literarios. La metodología posibilitará sesiones presenciales y/o virtuales los días sábados, con una duración de 4 horas (de 9:00 am a 1:00 pm, hora de Colombia). Además, los participantes deberán completar ejercicios individuales en un blog personal entre semana, lo que les permitirá practicar lo aprendido en cada sesión.

Los residentes en Cali podrán optar por clases presenciales o virtuales, mientras que los participantes de otras ciudades de Colombia o del mundo deberán tomar las clases en modalidad virtual.

Precios y tarifas del taller

Los precios del Taller de Escritura Creativa varían según la afiliación a Comfandi. Los no afiliados deberán pagar $1.219.500 COP por el semestre. Para los afiliados a Comfandi, los costos son los siguientes:

Categoría A : $215.000 COP

Categoría B : $363.000 COP

Categoría C: $1.089.500 COP

Los participantes que no pertenezcan a la Categoría A o B podrán optar por pagar en tres cuotas. Para realizar la inscripción, los interesados deben enviar sus datos al WhatsApp 3113019819 o al correo electrónico jclondono53@gmail.com. Se requiere nombre completo, número de celular, cédula, correo electrónico, ciudad de residencia y categoría de afiliación.

