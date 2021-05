Esta banda de indie rock de Medellín lanzó Aleph, un extended play (EP) que le canta a los nuevos comienzos de un alma que guarda retazos de antigüedades.

Se vive eternamente enfrentado a lo infinito, a lo incomprensible, a lo que sobrepasa la existencia humana, al terrible sentimiento de no pertenecer, pero aun así estar con vida, haciendo música, juntando soledades, frecuencias y sentimientos que habitan pequeños universos dentro universo. Esta banda se alimenta de lo real, de lo inverosímil, de lo metafísico y lo cotidiano. Es un pedazo del pasado que regresa en canciones para liberar las pequeñas agonías que a veces se instalan en el espíritu de las palabras.

Le sugerimos leer Juan Nicolás Donoso: “La pérdida es esencial a la experiencia humana”

Insomnio en Aves la integran los hermanos Juan Sebastián y Federico Fernández Gartner, Osmar Gaviria y Gabriel Cubides. Su nuevo EP salió a luz o a la oscuridad del mundo, en un momento en el que la humanidad se enfrenta a grandes cambios sociales. Aleph, como el cuento de Borges, es un tránsito al inicio, al origen, a la esencia de las cosas y del lenguaje.

“Este EP es un inicio por varios motivos: constituye nuestra primera vez en un estudio. En este caso, fuimos muy afortunados de trabajar junto a Richard Blair y a Óscar Alford. Es también la primera vez que grabamos en formato banda, conservando las voces como nuestro centro esencial. Este aspecto de incluir batería y coros pareciera ser exclusivamente musical, pero, en realidad, es consecuencia de nuestras necesidades personales actuales: todos estamos en busca del cuerpo perdido. Lo que pasa es que después de cierta edad te das cuenta que en el cuerpo están todas las respuestas y que, probablemente, hacer canciones que te sirvan a ti y a los demás para moverse y para cantar es el mejor oficio del mundo”.

Para ellos, el tiempo transcurre en los libros, en la posibilidad de habitar múltiples universos sin artificio, de pasar por la ferocidad de la poesía a las inciertas carreteras que desafían la velocidad del silencio.

Si quiere conocer más de Cultura, le sugerimos leer: La esquina delirante XXXIV (Microrrelatos)

“Insomnio en Aves es el título de un cuento que yo, Sebastián, pensé y no escribí. Por eso, de cierta manera ya nos encontramos dentro de un libro. Además, y no es muy grato decirlo, ya estamos viviendo dentro de la Constitución de nuestro país, e incluso nuestro inconsciente sigue dando tumbos contra los muros de la Biblia. Vivimos dentro de libros. Tal vez sería muy interesante, y angustiante, poder escoger. En este sentido, varios títulos aparecen como soñadas opciones: Dafnis y Cloe de Longo, Hojas de Hierba de Whitman, On the Road de Jack Kerouac, también los Cantares de Machado, o los preciosos marcos de silencio de José Manuel Arango”.

Durante la cuarentena realizaron un ejercicio colaborativo en la construcción de Devaneo, una de las canciones que hace parte de su EP, en la que varios de sus amigos compartieron la intimidad de sus edificaciones interiores y espacios habitados.

“Esta canción habla de contemplar los pensamientos melancólicos y las posibilidades desaprovechadas como si fueran un paisaje. Antes de la cuarentena no sabíamos cómo promocionar la canción, pero la pandemia nos trajo luces porque todos volvimos a quedar “a orillas de la vida”. Decidimos, entonces, crear un relato visual imaginando una mirada que contenga todas las miradas, tal y como lo narra Borges en su Aleph, obra maravillosa de la cual bebimos. Varios amigos atendieron el llamado y los videos llegaron. Luego, cada pieza, con su ritmo y ánimo, nos fue indicando su lugar”.

Esta banda de “insomnes idealistas”, que busca tesoros en las discotiendas, transita los abismos de la noche y la libertad, retorna poemas al viento, y eleva notas tristes que guardan la felicidad del instante creador. Esta música que “dirige a los sonámbulos” guarda la nostalgias de la calles oscuras, apenas iluminadas por la débil luz de un poste distante.

Le sugerimos leer Semanario (opinión)

Aunque los blogs tienen una tendencia a desaparecer, aún hay quienes se resisten, como ellos, a dejarlos dormir. Por eso abrieron https://insomnioenaves.blogspot.com/, un espacio para reflexionar sobre las variables de la vida y sus cambiantes movimientos. “El blog fue idea de Osmar, quien consideró que nos podíamos acercar más a nuestro público si nos expresábamos de un modo más extenso y reflexivo. En el blog somos vulnerables, dubitativos, crédulos, idealistas. En Instagram, pura pose y humo”.

Insomnio en Aves seguirá llenando los vacíos de una ciudad que vive en luto permanente, elevando sus cicatrices, abrazando el camino de los sueños, las grietas, las dimensiones y las sonrisas amigas, reunidas en complicidad de un concierto clandestino.

Instagram:@Insomnioenaves