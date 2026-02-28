“Inter alia”: perder el aliento con una obra de teatro que llegó al cine desde Inglaterra

Rosamund Pike protagoniza la obra "Inter alia" del National Theater en Londres. Foto: Manuel Harlan

El National Theatre está siempre dispuesto a arriesgar con propuestas que tensan los límites de la representación desde el teatro y sus montajes que muestran historias desgarradoras desde el enfoque con la luz, los escenarios, la narrativa desde los espacios y cómo se perciben. “Un tranvía llamado deseo”, dirigido por Benedict Andrews, es una referencia inmediata de este símbolo del arte teatral alrededor del mundo a través del cine. Ahora presenta “Inter Alia”, que se erige como una potente descripción de la sociedad de consumo, con un profundo cuestionamiento sobre la supuesta posición de la mujer en la sociedad, el perdón, la familia, la redención, la justicia y cómo los sistemas sociales y las libertades tienen cada vez más grietas frente al sistema actual de información.

El título de la obra en latín, “Inter Alia”, que significa “entre otras cosas”, encapsula perfectamente la historia de Jessica Parks, interpretada por una impactante Rosamund Pike, jueza de un tribunal de la Corona, cuya vida se desenvuelve en un ejercicio constante de equilibrio entre jueza, madre, esposa, amiga y feminista.

“Inter Alia” es una obra de drama legal escrita por la dramaturga australiana Suzie Miller y dirigida por Justin Martin, y estrenada mundialmente en el National Theatre de Londres en 2025, cuando fue filmada para ser llevada al cine y ser exhibida a partir del 25 de septiembre de 2025.

La puesta en escena se articula como un mosaico coral entre fragmentos de discursos, testimonios y silencios que se entrelazan en un espacio escénico desnudo, donde la protagonista se va deconstruyendo desde dentro, con la iluminación que funciona como un lenguaje autónomo y le indica al espectador dónde enfocar. Además del montaje, las cámaras que dirigen la mirada crean de manera interesante una narrativa dentro de la narrativa, en una especie de metaficción siempre presente, ya que, si en la sala de teatro se le dicta al público a donde mirar por los efectos de luz y los movimientos de sus actores, en este caso las cámaras dirigen la mirada con encuadres que no pueden perder mayor detalle

La dramaturgia no busca narrar una historia lineal, sino exponer la tensión entre lo individual y lo colectivo, entre la voz que reclama y el eco que la diluye, convirtiendo al espectador en el elemento más potente del espectáculo, no como receptor pasivo sino como parte de lo que sucede. Demuestran la incomodidad de los profundos conflictos de Jessica Parks dentro de su ser, de cómo surge la necesidad de reconocerse a sí misma y cómo las estructuras sociales limitan su sentir, su voz, y crean fisuras de un discurso que nunca logra completarse.

Esta maravillosa obra es un ejercicio de riesgo y densidad conceptual. Puede resultar arduo para quienes esperan un relato convencional, y es afortunado que no lo sea, ya que su fuerza reside precisamente en esa resistencia a la censura, del señalamiento social y de cómo en ocasiones dejamos de ser individuos para ser parte de un sistema social deliberadamente expuesto dentro de las contradicciones de una red de información y redes sociales que señalan con una supuesta moralidad, que exponen cualquier tipo de información.

El National Theatre reafirma así su papel como laboratorio cultural, que va más allá del espectáculo, siendo capaz de poner en escena historias, además de preguntas que nos atraviesan colectivamente.