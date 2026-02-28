“El Vizconde”, la zarzuela cómica que llegará al Teatro Mayor

"El Vizconde" contará con dos funciones en Bogotá: el 28 de febrero y el 1 de marzo, ambos días a las 5:00 p.m. Foto: DOLO I.F.

El Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo se convertirá en el escenario para la presentación de “El Vizconde”, una obra que mezclará comedia, drama, música y crítica social. La puesta en escena contará con dos funciones en Bogotá: el 28 de febrero y el 1 de marzo, ambos días a las 5:00 p.m.

“El Vizconde” entrelazará dos obras del siglo XIX: la zarzuela cómica “El Vizconde” y el entremés lírico-cómico ‘Gato por liebre’. Ambas fueron compuestas por Francisco Asenjo Barbieri, musicólogo español del siglo XIX, que obtuvo reconocimiento por ser el autor de múltiples zarzuelas. Este es un género de teatro musical que surgió en su país de origen, caracterizado por alternar diálogos cantados y hablados.

En el caso de “El Vizconde”, el libreto fue escrito por el dramaturgo Francisco Camprodón. A partir de su relato conocemos a dos personajes contrarios: Rodrigo, el heredero cobarde, y su primo, un alumno de un seminario eclesiástico al que le sobra valentía.

Por otra parte, “Gato por liebre”, escrita por Antonio Hurtado, poeta y dramaturgo del Siglo de Oro, que cuenta la historia de dos viudas acomodadas, en disputa por el afecto de un adolescente calculador, en el Madrid de los años sesenta.

A partir de estas premisas, el director de escena y dramaturgia, Alfonso Romero mostrará este fin de semana una producción, donde se incluirá a las dos mujeres aristócratas y al joven aspirante a sacerdote mostrado en la primera obra, que debe hallar la manera de romper con este destino para huir con su amada.

El montaje tendrá una característica particular: el héroe principal será interpretado por una soprano travestida, rompiendo así con los moldes e ideas de la masculinidad que pueden tener este tipo de personajes estereotípicamente masculinos.

Junto a otros personajes que se salen de esas categorías de género, esta obra propondrá una crítica a los códigos morales de la sociedad. Todo esto a partir de la herencia musical de la zarzuela que, en este caso, es acompañada por la interpretación de la Orquesta Filarmónica de Mujeres de la Filarmónica de Bogotá, con la dirección y participación en el piano del compositor español, Miquel Ortega.

Esta obra fue coproducida por la Fundación Juan March, institución familiar y patrimonial que fomenta la cultura en España; el Teatro de la Zarzuela de Madrid; el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo; y el Teatro Metropolitano José Gutiérrez Gómez de Medellín, lugar donde esta producción será presentada el jueves 5 de marzo, a las 8:00 p.m. Tanto para Bogotá como para Medellín, las entradas podrán adquirirse en tuboleta.com