Medios iraníes reportan daños al Palacio de Golestán, patrimonio de la humanidad de UNESCO

La construcción del palacio de Golestán data de la primera mitad del siglo XVI. Foto: Getty Images

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El palacio de Golestán, en Teherán, incluido en la lista de patrimonio mundial de la humanidad de la Unesco, fue alcanzado por bombardeos de Estados Unidos e Israel, afirmaron este lunes medios iraníes.

“Tras el ataque conjunto israelo-estadounidense (...) en el sur de Teherán el domingo por la noche, el palacio de Golestán (...) resultó parcialmente dañado”, indicó la agencia de prensa Isna.

Según la fuente, las ondas expansivas dañaron puertas, ventanas y espejos. La agencia de prensa Mehr también informó sobre ello.

Varias imágenes publicadas por Pad Dolat (consejo de información iraní) muestran daños en vidrieras, espejos, molduras, rosetones, cornisas del techo y mosaicos del palacio.

El ministro de Patrimonio Cultural, Turismo y Artesanías de Irán, Seyed Reza Salehi Amiri, confirmó los daños durante una visita realizada en horas de la mañana. Según la agencia de noticias Wana, el gobierno entregaría un reporte del incidente a la Unesco, al ser considerado una violación del derecho internacional.

De acuerdo con el ministro, los artefactos que se conservaban en el palacio habían sido movidos a un lugar seguro, tras la guerra de los 12 días y los incidentes de enero de este año. No se reportaron afectaciones sobre ellos en los ataques recientes.

Este es uno de los edificios más antiguos de Teherán. Sus primeras construcciones datan del siglo XVI y fue la residencia real 1724 y 1925 durante la dinastía Kajar. El palacio fue luego el lugar de ceremonias importantes como la coronación del sha.

Desde 2013 ha hecho parte de la lista de patrimonio de la humanidad de la Unesco y su nombramiento incluyó el palacio amurallado, los jardines con estanques y otros edificios. Según el organismo internacional, este complejo “encarna la exitosa integración de la artesanía y la arquitectura persas anteriores con influencias occidentales”.

Si le interesa seguir leyendo sobre El Magazín Cultural, puede ingresar aquí 🎭🎨🎻📚📖