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Javier Castellanos: "Quise hacer al personaje más borracho de la literatura colombiana"

"Soy un borracho" (CLU Editores), la quinta novela del escritor bogotano Javier Castellanos, narra la vida de Jota C., un punkero que se hunde en el alcohol, el bazuco y las recaídas. Hablamos con él sobre la autoficción, el punk de los noventa, la clase obrera que bebe para olvidar la semana y la escritura como forma de recuperar los años perdidos.

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Juan Sebastián Lozano
Javier Castellanos ha publicado otros libros como “Esquizofrenia” y “Vasectomía”.
Javier Castellanos ha publicado otros libros como “Esquizofrenia” y “Vasectomía”.
Foto: Cortesía

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Jota C. es el protagonista de Soy un borracho. Es un hombre consciente de su alcoholismo que intenta recuperarse en Alcohólicos Anónimos, pero no lo logra. Como en una reunión de A. A. en el infierno, narra su vida en el vicio de la bebida y de otras drogas la marihuana, la cocaína, el pegante y el bazuco. Se encuentran anécdotas en soledad y con sus compadres de viaje, escenas llenas de tristeza, oscuridad y desazón, pero también de humor negro, al estilo de los autores del realismo sucio como Bukowski y Pedro Juan Gutiérrez, género que…

Por Juan Sebastián Lozano

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