Javier Castellanos: "Quise hacer al personaje más borracho de la literatura colombiana"

Jota C. es el protagonista de Soy un borracho. Es un hombre consciente de su alcoholismo que intenta recuperarse en Alcohólicos Anónimos, pero no lo logra. Como en una reunión de A. A. en el infierno, narra su vida en el vicio de la bebida y de otras drogas la marihuana, la cocaína, el pegante y el bazuco. Se encuentran anécdotas en soledad y con sus compadres de viaje, escenas llenas de tristeza, oscuridad y desazón, pero también de humor negro, al estilo de los autores del realismo sucio como Bukowski y Pedro Juan Gutiérrez, género que…

Jota C. es el protagonista de Soy un borracho. Es un hombre consciente de su alcoholismo que intenta recuperarse en Alcohólicos Anónimos, pero no lo logra. Como en una reunión de A. A. en el infierno, narra su vida en el vicio de la bebida y de otras drogas la marihuana, la cocaína, el pegante y el bazuco. Se encuentran anécdotas en soledad y con sus compadres de viaje, escenas llenas de tristeza, oscuridad y desazón, pero también de humor negro, al estilo de los autores del realismo sucio como Bukowski y Pedro Juan Gutiérrez, género que Castellanos cultiva desde hace años. En esta novela de autoficción, el autor es el personaje principal y el narrador, y cuenta su recorrido con la bebida y otros demonios. Pero no olvidemos que la autoficción es literatura: puede que en la realidad Castellanos sea un monje abstemio que proyecta en el libro una vida paralela.

Soy un borracho está escrito a tumba abierta, como decía Roberto Bolaño. Es una descarga, un viaje del autor a bordo de sí mismo, una escritura a toda velocidad por la carretera, tradición cuyo máximo exponente es, tal vez Jack Kerouac, el santo beatnik. Castellanos se ha caracterizado por este estilo, y Soy un borracho es su quinta novela, la segunda con CLU Editores. El autor, nacido en Ciudad Bolívar, en Bogotá, fue finalista este año del Premio Nacional de Novela y Cuento de la Cámara de Comercio de Medellín con otro libro, y sigue encendido con el vicio de la escritura y la literatura, la salvación de los malditos, como decía John Cheever.

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¿Cómo surgió la idea de Soy un borracho? Dialoga con sus libros anteriores, pero hace énfasis en el alcohol, en la devoción por él y en sus consecuencias. ¿Cuál es la apuesta estética de este libro?

La idea surgió de varias canciones punk, pero en especial de "Caramelos podridos", de la banda Ilegales, que tiene ese coro: "Soy un borracho, soy un borracho". Así continuaba la seguidilla de mis otras obras, que surgen a partir de canciones punk y cuyos títulos tienen exactamente trece letras: Esquizofrenia y Niñ0z Cenizer0. También quise que el personaje principal fuera de nuevo el borracho punkero de Esquizofrenia, Jota C., aunque más viejo, y que fuera el más borracho de toda la literatura, al menos de la colombiana. Creo que lo conseguí.

La apuesta estética de este libro está enfocada en el lenguaje y el contexto de las periferias, y en el punk de la escena local de los noventa. Es un lenguaje con esa estética punk que rompe algunas reglas de la gramática española y que busca reivindicar e identificar a la comunidad que está al margen, como la de las periferias de la ciudad, y también las periferias de los temas y las formas actuales de la literatura nacional: una literatura hecha por élites, con lenguajes y diálogos que suenan impostados porque sus autores no conocen a fondo ese contexto ni lo han vivido o sufrido.

Cuéntenos sobre el proceso creativo. Parece una escritura a tumba abierta, por decirlo así, de un tirón, a lo beatnik. ¿Cómo encara la escritura de una novela como esta, de esta extensión? ¿Qué disciplina u horario se impone?

Debo sentir que la novela está dentro de mí y pugna por salir; de lo contrario, no me siento a escribir. Una vez surge la idea y la siento, hago una estructura mental, a veces también tomo apuntes, y después me dedico a escribir el mayor tiempo posible. Por lo general, en las tardes y las noches, porque de día debo trabajar, y ahora también es prioritario para mí hacer ejercicio para que la mente me funcione medianamente bien. Me obligo a escribir un mínimo de dos mil palabras por sentada; solo suspendo si, al releerlas y escucharlas, no me gustan. La mayoría de las veces supero las dos mil y en ocasiones he llegado a ocho mil.

¿Tenía pensada de antemano la estructura del libro o la fue encontrando en el camino?

Por las letras de las canciones en las que se inspira la novela, sí había una ruta, pero en el camino me fui encontrando, como casi siempre me ocurre, con escenas que no tenía pensadas. La canción "Tirado en el andén", de Alcohólicos Crónicos, resume la vida de un borracho: sabe que es alcohólico, a veces lucha contra eso y recae, y así de manera circular, en un círculo vicioso. Solo había que llenar eso de escenas, en una "evolución" paulatina hacia el fondo. La nutrí de experiencias propias, después de haber estado metido de cabeza en ese mundo durante más de treinta años, aunque el personaje también encarna experiencias que conocí de primera mano sin haberlas vivido necesariamente. Por fortuna, hace más de un año que no pruebo el alcohol. Sé con conocimiento de causa adónde puede llevar a una persona.

¿El alcoholismo es una búsqueda mística por el camino perverso?

De hecho, la tercera parte de la novela busca esa mística y está inspirada en las novelas beat. Durante muchos años creí que sí era una búsqueda mística, como quizá lo creía ese movimiento. Ahora creo que solo es un camino autodestructivo, seguramente pensado por los poderosos para mantenernos dormidos y controlados. También creo que las adicciones responden a vacíos emocionales y se nutren de ellos; en eso no hay ninguna búsqueda mística ni una reafirmación del yo. No es una fortaleza, sino una debilidad. El alcohol es quizá la droga más peligrosa, solo que su consumo se normalizó. Hasta el presidente actual lo produce y no pasa nada. A ver qué le pasaría si se le ocurriera producir y comercializar otro tipo de sustancia psicoactiva…

¿La sociedad en la que vivimos, con tanta desigualdad social y económica, empuja a la gente a evadirse con drogas? ¿Qué representa en este sentido la escritura para usted?

Creo que sí. La clase obrera se caracteriza por su exacerbado consumo de alcohol. Yo fui albañil, ayudante de bus, operario en muchas empresas, y el "premio" al terminar la semana, o incluso el día, era irse a beber: un escape, una evasión de la realidad. Y así se pasan las semanas, los meses, los años. En cambio, para mí la escritura no es una evasión sino un reencuentro, una búsqueda del yo, aunque esté representado en varios personajes. A veces la escritura me ha llevado a revivir heridas del pasado que creía curadas. Aun así, puede ser terapéutica y, a la vez, una enfermedad: lo primero, porque puedo ficcionalizar mis demonios; lo segundo, porque es inevitable.

¿Qué libros o escritores sobre el alcohol le han gustado o lo han inspirado?

El realismo sucio, en general, plantea esta temática o esta atmósfera etílica. Las novelas de John Fante: la saga Bandini, El vino de la juventud, La hermandad de la uva; de Dan Fante: Chump Change, Mooch, Fante: un legado de alcohol, escritura y supervivencia; de Bukowski, la saga de Chinaski y muchísimos de sus relatos; de Kerouac: En el camino, Los vagabundos del Dharma y Big Sur. Después de escribir Soy un borracho leí otras que me gustaron: La leyenda del santo bebedor, de Joseph Roth; John Barleycorn, de Jack London, y Al final siempre ganan los monstruos, de Juarma. Recuerdo esas. Tengo pendientes La montaña mágica y Viaje al fin de la noche.

Este libro, como el anterior, es de autoficción. Cuéntenos sobre esa apuesta estética, sobre la escritura del yo y lo que significa para usted.

Pasé muchos años frustrado porque no podía estudiar. En esa época fui un beodo consumado, también lo fui mientras estudiaba y después de terminar, pero sentía que los años en los que solo me dediqué a la bebida y a la vagabundería los había perdido: casi pierdo la vida, estuve hasta preso, casi me dejan encerrado en La Modelo. La escritura es una forma de recuperarlos, porque si no hubiera vivido todo aquello tal vez no tendría ninguna producción escrita. Por eso es esencial para mi obra y su estética: significa casi todo. Lo mejor es cuando alguien que te lee te da las gracias, aunque en realidad el más agradecido soy yo, con quien me lee, le gusta y hasta se identifica.

Esta ya es su quinta novela publicada. ¿Qué balance hace de estos años de publicaciones?

El balance es que he evolucionado y he logrado una voz propia: tono, estilo y ritmo bien definidos. Este año quedé finalista del XVII Premio Nacional de Novela y Cuento de la Cámara de Comercio de Medellín, entre más de novecientas novelas, con otra obra también inspirada en canciones punk; eso dice mucho. Espero publicarla en 2027.

¿Cómo ve el panorama actual de la literatura colombiana y el trabajo de las editoriales independientes?

El trabajo de las editoriales independientes será fundamental en esta "batalla cultural" en la que nos quieren imponer la homogeneización de la cultura. Por otra parte, tengo que decir que en las grandes editoriales uno se encuentra con campañas de mercadeo desmesuradas que a veces pesan más que la calidad de la obra. A veces lo único que vende es el nombre del escritor. Pero también infiero una crisis de esos autores de renombre, tanto que las editoriales han optado por ofrecer capítulos gratis de sus obras. Imagínese: si a ellos les cuesta vender, ¿cómo será para uno, un borracho?

Aunque también es crítico lo que hacen algunas editoriales independientes: parece que no trabajan por la literatura de calidad, sino por enriquecerse a costillas de los sueños de quienes quieren publicar.

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