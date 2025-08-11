“En Colombia nos ha costado crear referentes de empresarios y emprendedores”

José Caparroso es comunicador social, periodista de la Universidad del Norte y especialista en políticas públicas de la Universidad de los Andes. Foto: Diana Rey Melo

¿Cómo es su día a día como editor general?

Principalmente, tengo que dirigir las operaciones editoriales de Forbes en Colombia en sus distintas plataformas. Todos los días se inician con un consejo de redacción con el equipo, en el que no solo proyectamos y reaccionamos a las noticias de última hora en digital, sino que también planeamos las historias reposadas para todas nuestras plataformas, que no solo es el sitio web, también para una revista impresa que circula mensualmente y también para los contenidos que se van a discutir en nuestros eventos presenciales.

¿Cuáles son las habilidades cruciales para ejercer este trabajo?

La primera es el rigor, porque representar a una marca como Forbes es una gran responsabilidad. Muchas de las cosas que nosotros decimos se replican rápidamente en otros medios de comunicación. Además, tenemos que tener claro que muchas veces lo que diga Forbes en Colombia también se replica en otros países de Latinoamérica y del mundo. Cuando se publica una historia o un dato, eso puede volar rápidamente y va a ser muy difícil rectificarlo en caso de que haya un error. No somos perfectos, pero sí tratamos de operar con el mayor rigor posible. La segunda habilidad es el entendimiento del desempeño digital de las múltiples plataformas. Para liderar operaciones editoriales, hoy en día se tiene que entender mucho de tráfico en la web, del alcance y desempeño en redes sociales, también se tiene que tener profundidad en la diversidad de formatos y una mente abierta a los distintos formatos que se pueden implementar y, por supuesto, se tiene que tener habilidades de liderazgo.

¿Cómo le ha ido liderando un equipo de una publicación internacional?

Ha sido interesante porque tenemos un equipo que se permite retarse a sí mismo, pero que además opera con una estructura bastante horizontal en la que las cosas se pueden decir directamente. Creemos que las buenas ideas pueden venir de cualquier lado, eso nos permite tener una redacción bastante ágil e innovadora.

Con la experiencia que tiene, ¿cómo se ha transformado su visión del liderazgo?

Liderar es un privilegio, pero que viene cargado de muchísima responsabilidad, porque es dar línea y darles forma a las acciones que se van a tomar en equipo, y no solo en el qué, sino también en el cómo. Y el cómo hoy se vuelve bastante valioso.

¿Qué es lo que más y lo que menos le gusta de este rol?

Lo que más me gusta es poderle aportar al país, a Colombia, dando una visión editorial de lo que decimos, de lo que reportamos y de lo que incluso opinamos a través de una carta editorial que se hace mensualmente. Me apasiona mucho contar historias y explorar el territorio nacional de punta a punta, descubriendo joyas escondidas que desde otros medios no se cuentan. Lo más difícil o lo más complicado que me ha tocado en este rol es asumir tareas administrativas que, desde mi rol como periodista, no tenía antes en ningún medio. Empecé a asumir un montón de tareas administrativas que siempre te cambian completamente la dinámica de trabajo.

¿Cuáles son los temas de los que más disfruta escribir?

Perfilar a emprendedores. Soy un gran promotor de la cultura emprendedora y eso va muy en línea con lo que hace Forbes. El hecho de poder encontrar personas que, con todas las dificultades y barreras que existen en Colombia para emprender, entre ellas el acceso a financiamiento y el exceso de burocracia, salen adelante, logran tener un impacto en su comunidad, crear empleo y solucionar muchos problemas es bastante inspirador. Me apasiona contar historias de emprendedores que vienen desde muchos lugares de Colombia y ver que eso está pasando en todo el país es bastante apasionante.

¿Se considera una persona emprendedora?

Creo que soy una persona con mentalidad emprendedora. Me gusta todo el tiempo estar pensando cómo se pueden hacer las cosas mejor y qué iniciativa se puede emprender. Sin embargo, no he creado ni una sola empresa en mi vida. Quizás es algo que pueda hacer a futuro, pero hoy en día no me compararía con alguien que sí lo ha hecho porque conozco muy de cerca el valor que tienen las personas que emprenden y los riesgos que asumen.

En este momento, ¿qué podría decir del periodismo económico?

El periodismo económico tiene una gran labor, muchas veces ignorada desde otras ramas del periodismo, y es entregar a la gente información valiosa para que puedan tomar decisiones. Pero más allá de eso, también es dar a la audiencia historias y crear referentes que no existen habitualmente en ciertos sectores como existen en otros. Te voy a dar un ejemplo. Muchos de los íconos que tenemos hoy en los deportes y en el entretenimiento los tenemos gracias a la cobertura que por años les han dado los medios. Pero en Colombia nos ha costado crear y tener referentes empresariales, referentes e íconos emprendedores, porque la cobertura se ha limitado mucho a resultados financieros y rara vez se ha volcado a entender las historias a fondo. Por eso creo que el periodismo económico tiene un rol muy importante, no solo en entregar información que permita tomar a las personas, tomar decisiones, mejores decisiones, que permita a las empresas entender mejor el entorno en el que operan, pero también entregar tanto a las personas o a las empresas inspiración y referentes de lo que se debería y lo que no se debería hacer.

¿Por qué quiso ser periodista?

La gente me ve muy joven porque tengo 28 años, pero yo tengo 15 años de experiencia en el periodismo. Empecé cuando tenía 10 años, en un programa de radio en Barranquilla, luego llegué a la universidad a estudiar comunicación social y periodismo. Paralelamente, en mi adolescencia escribía para el periódico El Heraldo y también hacía transmisiones en vivo esporádicas para Telecaribe. Todo esto lo hacía con menos de 18 años. La razón por la que me dediqué básicamente es porque descubrí que me apasionaba mucho contar historias, no tanto de ficción, sino las de no ficción, las reales. Cuando empecé mi carrera profesional, mi objetivo era cubrir temas de orden público o hechos internacionales. Por eso terminé una época en CNN en Estados Unidos. Me imaginaba como un corresponsal internacional que iba a cubrir guerra, pero el camino me fue llevando hacia otro lado, hacia todo el tema de economía, de tecnología, de negocios.