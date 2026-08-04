Juan José Nieto y José María Melo, los presidentes olvidados que vuelven a la Casa de Nariño

Juan José Nieto Gil y José María Melo, expresidentes de Colombia. Foto: Cortesía

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El lunes, el presidente saliente, Gustavo Petro, presentó el retrato de él que quedará en la galería de expresidentes. Sin embargo, esta no fue la única pintura que ingresó a este espacio. Junto con la pieza del actual presidente, dos retratos más fueron develados: el de Juan José Nieto Gil, reconocido como primer presidente afrodescendiente de Colombia, y el de José María Melo, identificado como el primer presidente indígena del país.

Recientemente se conoció que la vicepresidenta, Francia Márquez, devolvió el retrato de Nieto Gil a la Casa de Nariño, tras haber pasado los últimos cuatro años en su despacho.

Juan José Nieto Gil, el primer presidente afro de Colombia

Su presidencia duró apenas unos meses, antes de que entregara el poder a Tomás Cipriano de Mosquera. El 25 de enero de 1861 se declaró en ejercicio del poder ejecutivo de los Estados Unidos de Colombia en Barranquilla. En su calidad de segundo designado, en su alianza con Mosquera, ejerció el cargo hasta el 18 de julio de ese mismo año.

El periodo presidencial de Nieto se vio enmarcado en medio de divisiones políticas que dejaron un limbo de poder entre el mandato del conservador Mariano Ospina Rodríguez y el liberal Tomás Cipriano de Mosquera.

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Nieto Gil nació el 24 de junio de 1804 en Cibarco, Atlántico. Durante su vida ejerció varios cargos públicos y, además, fue estadista y escritor. Pasó sus primeros años de formación en Baranoa y después se mudó con su familia a Cartagena tras la independencia de la ciudad.

Vio llegar las tropas de Pablo Morillo y antes de dedicarse a lo militar, atraído por los libros, ofició como sacristán para el cura Antonio Rozo. Se formó de manera autodidacta y las ideas liberales dejaron huella en él. Tras casarse con María Margarita del Carmen, hija del comerciante español José Palacio y Ponce de León y María Teresa Leguina, se elevó en la sociedad cartagenera. Sin embargo, más adelante sus ideas liberales le trajeron problemas con las familias bolivarianas de la ciudad amurallada.

“El ideal político liberal de Nieto quedó expresado en un folleto publicado posteriormente, en 1834, donde dejó ver sus ideas de tolerancia. En él, destacaba la propiedad de cada individuo sobre su cuerpo y los productos de su trabajo, así como el derecho de los pueblos a castigar con el más alto precio el abuso de los gobernantes contra sus propios ciudadanos.Se opuso a la esclavitud y, a pesar de que no podía luchar contra lo establecido, su hogar en Cartagena de Indias fue un espacio abierto para todos, sin importar su origen o casta. Por eso, eran comunes las tertulias con artesanos, alambiqueros y sastres, además de negros africanos, con quienes se hizo amigo y compadre”, escribió Wilmar Vera Zapata. Por sus ideales fue catalogado como “santanderista”.

En 1839, fue elegido como diputado de la Cámara Provincial de Cartagena y para 1840 participó en la guerra de los Supremos, al lado del general Carmona. Tras haber sido hecho prisionero, dejó Colombia y se asentó en Kingston, Jamaica. Allí continuó acercándose a la masonería e incluso creó su propia logia.

Regresó a Colombia cinco años más tarde, en 1847, y dos años después fundó el periódico La Democracia, mientras continuó su involucramiento en la vida pública. “Entre el 29 de agosto y el 16 de septiembre de 1849 se encargó de la gobernación de la provincia de Cartagena, en calidad de jefe político del cantón capital, por enfermedad del gobernador José María Obando”, escribió el Banco de la República.

Le siguieron cargos de gobernador entre 1851 y 1855, cuando sancionó la primera Constitución municipal de la provincia de Cartagena. “En 1859 se levantó contra el gobernador conservador Juan Antonio Calvo y se hizo cargo del mando. La Asamblea Constituyente lo proclamó general y lo eligió presidente del estado. Como tal, Nieto sancionó, el 12 de enero de 1860, la segunda Constitución Política del Estado de Bolívar”, se lee en la biografía publicada por la institución.

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Durante 1860 se alió con Tomás Cipriano de Mosquera en contra de la política centralista de Mariano Ospina Rodríguez. El 3 de julio de 1860, Nieto decretó “la separación del Estado de Bolívar de la Confederación Granadina” y el 25 de enero de 1861 se declaró en ejercicio del poder ejecutivo de los Estados Unidos de Colombia.

Estuvo en el cargo hasta que le entregó el mando a Tomás Cipriano de Mosquera el 21 de julio de ese mismo año. Después de esto, fue elegido como presidente del Estado en 1862 por cuatro años. Juan José Nieto Gil murió el 16 de julio de 1866.

En 2018, el entonces presidente Juan Manuel Santos pidió perdón por la falta de reconocimiento, pues la estatua de Nieto en Barranquilla desapareció, la placa de la casa en la que murió en Cartagena también desapareció y sus retratos casi sufrieron un destino similar. Según indicó el investigador Gonzalo Guillén a la BBC, un cuadro original del mandatario, el cual fue pintado en vida, pasó varias décadas “tirado en las mazmorras del Palacio de la Inquisición de Cartagena”. Además, ese retrato había sido enviado a París para retocarlo y hacer que su color de piel pareciera más blanco.

José María Melo, el presidente indígena

Nacido en Chaparral, Tolima, el 9 de octubre de 1800, Melo se convirtió en un militar, político y prócer de las guerras de independencia. Su llegada a la presidencia fue en 1854, cargo que ejerció entre el 17 de abril y el 14 de diciembre de ese año. Ha sido denominado como el “único presidente de origen indígena” por sus ancestros indígenas pijao.

Nació en un momento convulso, vivió en Ibagué y a los 19 años se unió a las tropas de Simón Bolívar; recibió el grado de teniente el 21 de abril de 1819 y así comenzó a escalar los rangos militares. Su firma aparece en la declaración en Cartagena emitida por el comandante de plaza Juan Agustín Doncel. En 1822 participó en las batallas de Bomboná y Pichincha y, al año siguiente, recibió el grado de capitán de artillería. En 1824 vio de nuevo el campo de batalla, esta vez en las batallas de Junín y Ayacucho.

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En 1830 fue ascendido a general. Ese mismo año respaldó la caída del entonces presidente Joaquín Mosquera y Rafael Urdaneta subió al poder, cosa que apoyó Melo al ser partidario de Bolívar y concuñado de Urdaneta.

Con la muerte de Simón Bolívar, el gobierno de Urdaneta se debilitó y tuvo que exiliarse, al igual que Melo, quien, por apoyarlo, fue borrado de la lista militar. Melo llegó a Venezuela y allí se convirtió en uno de los conspiradores para derrocar a José María Vargas en 1835, un triunfo efímero que causó de nuevo su exilio. Fue expulsado también de Venezuela y durante 1836 pasó de Curazao a Nicaragua y luego a Europa.

Regresó al país en 1840, con el indulto ofrecido por el presidente José Ignacio Márquez. Al año siguiente se radicó en Ibagué y en 1847 se reinscribió en el ejército con el rango de teniente coronel. “Entre el 13 de agosto de 1851 y el 19 de junio de 1852 lo encontramos al frente del Montepío Militar, una vez que el presidente José Hilario López lo rehabilitó y lo ascendió a general. Poco después, López mismo lo nombró comandante de Cundinamarca”, recogió el Banco de la República.

A lo largo de su carrera logró el apoyo de grupos obreros, campesinos y artesanos que impulsaron su llegada a la presidencia en 1854.

Apoyó la candidatura de José Hilario López, quien prometió liberar a los esclavos, cosa que cumplió en 1851. El Partido Conservador se opuso a este acto y así Melo se convirtió en general al mando del Ejército Nacional. Este nuevo rango causó polémica entre los liberales radicales. En 1853, durante el gobierno de José María Obando, esa facción liberal le quitó la posibilidad de tribunal civil tras haber herido de muerte a Pedro Ramón Quiroz.

Al año siguiente, la presidencia de Obando se vio debilitada y Melo le solicitó a Obando cerrar el Congreso y hacerse dictador, ya que el organismo no quería aprobar unas medidas a favor del pueblo. Cuando Obando se rehusó a la idea, Melo asumió el poder. El 17 de abril de 1854 José María Melo se proclamó presidente.

Sin embargo, según escribió Antonio Melo Salazar, su permanencia en el poder fue corta, pues sus opositores reunieron al Congreso en Ibagué y declararon la acción militar. Meses después, Bogotá fue rodeada y cayó en manos de los “constitucionalistas”. Melo fue tomado prisionero el 4 de noviembre de ese año.

Evitó ser fusilado en Colombia y fue, una vez más, expulsado. Llegó a Nicaragua en 1859 y luego a México en 1860, a donde llegó a apoyar las fuerzas de Benito Juárez. Sin embargo, fue tomado prisionero por las fuerzas del general Juan Ortega y fue fusilado el 1 de junio.

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