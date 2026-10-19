Juez ordena proteger piezas retiradas del Museo Nacional tras admitir tutela

¡LA MEMORIA NO SE BORRA! ¡La justicia admitió nuestra tutela y ordenó medidas URGENTES para proteger la memoria histórica y el derecho de nuestras victimas! El Juez ordenó: 1. Proteger las piezas retiradas: no podrán destruirlas, alterarlas ni sacarlas del Museo. 2. ⁠Frenar… pic.twitter.com/9Zc2D09vQl

Según informó en redes sociales Gabriel Becerra, representante a la Cámara, el juez ordenó que las piezas desmontadas no puedan ser destruidas, alteradas ni sacadas del Museo. También dispuso frenar el retiro de otras obras por su contenido mientras no exista una decisión formal que lo justifique.

El Juzgado 24 de familia de Bogotá admitió una acción de tutela presentada por los colectivos León Zuleta y Revolución en Rosa y ordenó medidas urgentes para proteger las piezas retiradas del Museo Nacional por el Gobierno de Abelardo de la Espriella.

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La decisión se conoce en medio de las manifestaciones realizadas desde este sábado frente al museo en rechazo al retiro de 30 piezas relacionadas con la población LGBTIQ+, las luchas feministas, el Acuerdo de Paz de 2016 y la memoria política del país. Las obras hacían parte de las salas "Hacer sociedad", "Memoria y Nación" y "Fuerza, fe y sustancia".

El retiro de esas piezas se hizo por orden del presidente, quien pidió a la ministra de Cultura, Paola Holguín, sacar lo que calificó como una "oda al terrorismo".

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En su pronunciamiento sobre las protestas, marcadas por la intervención de la Unidad Nacional Antidisturbios (Unadi), Holguín cuestionó que algunos manifestantes llegaran encapuchados y recurrieran, según ella, a las vías de hecho. También afirmó que algunos asistentes llevaron menores de edad a las movilizaciones y los utilizaron como escudos. La ministra defendió la actuación de la Policía y sostuvo que buscaba garantizar la protesta pacífica y proteger a los ciudadanos y el patrimonio.

La discusión ha puesto en el centro el papel del Museo Nacional en la representación de la historia política del país y la preservación de la memoria histórica.

Becerra señaló que, aunque la tutela todavía está pendiente de una decisión definitiva, las medidas representan un primer paso para proteger las obras. "Exigiremos que se cumplan y seguiremos luchando por el regreso de las piezas a las exposiciones", se lee al final del trino.

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