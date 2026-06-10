Julian Barnes, escritor británico, ganó el Premio Princesa de Asturias de las Letras 2026

Julian Barnes ganó su primer premio de literatura en 1985. Foto: EFE - MARTA PÉREZ

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El escritor Julian Barnes (Leicester, Inglaterra, 1946), uno de los novelistas más influyentes en lengua inglesa de las últimas décadas, ha sido galardonado este miércoles con el Premio Princesa de Asturias de las Letras 2026, al que optaban 37 candidaturas de 24 nacionalidades.

Su obra “reelabora con mirada europeísta la historia de la literatura, el arte, la música e incluso la gastronomía hasta alcanzar un estilo único que lo singulariza dentro de una generación de escritores británicos especialmente brillantes que ha marcado la historia de la literatura contemporánea”, señala el fallo del jurado.

También destaca “su condición de extraordinario narrador y ensayista, dotado de humor, ironía y de un optimismo melancólico y un pesimismo alegre, según sus propias palabras”.

“Barnes ofrece una visión lúcida, cálida y compasiva del género humano y emplea la memoria como configuradora de identidad sin renunciar a la imaginación, con el amor como principio esencial”, agrega el acta del jurado, presidido por el director de la Real Academia Española, Santiago Muñoz Machado.

Le sugerimos: Pedro Almodóvar regresa al mundo literario con el lanzamiento de su primera novela

Autor de novelas como ‘El loro de Flaubert’, ‘Hablando del asunto’ y ‘Nada que temer’, una exploración de la muerte tras enviudar en 2008 de quien fue también su agente literaria, Pat Kavanagh, fue un firme opositor al Brexit y afirma sentirse más inglés que británico por las implicaciones imperiales del término.

Entre otros galardones, ha recibido el Premio E. M. Forster de la American Academy of Arts and Letters, el Premio William Shakespeare de la Fundación FvS de Hamburgo y el Man Booker, y es además Caballero de la Orden de las Artes y las Letras que otorga el Ministerio de Cultura de Francia.

El autor británico sucede así al español Eduardo Mendoza en el palmarés del Premio Princesa de Asturias de las Letras, el penúltimo en fallarse de los ocho galardones que concede anualmente la Fundación que lleva el título de la heredera de la Corona y que serán entregados en octubre.

La candidatura de Barnes, que se impuso a otras treinta y seis de veinticuatro nacionalidades, fue propuesta por la catedrática emérita de la Universidad de Oviedo, Socorro Suárez Lafuente.

La exploración del paso del tiempo y la vida de Julian Barnes

El escritor británico Julian Barnes, premio Princesa de Asturias de las Letras 2026, ha sido una de las voces relevantes de la literatura inglesa contemporánea, coetáneo de autores como Ian McEwan, Martin Amis, Salman Rushdie y Kazuo Ishiguro.

Le recomendamos: Junot Díaz: “La lectura ayuda a soportar todo lo que es ser vulnerable, todos esos dolores”

Es autor de novelas, ensayos y relatos en los que explora la memoria, el paso del tiempo, la identidad y la relación entre ficción e historia.

Barnes nació el 19 de enero de 1946 en Leicester, en el seno de una familia de profesores de francés. Poco después de su nacimiento, la familia se trasladó a las afueras de Londres.

Antes de dedicarse plenamente a la literatura, trabajó como lexicógrafo para el Oxford English Dictionary y ejerció el periodismo cultural y la crítica televisiva en publicaciones como New Statesman y The Observer.

Su debut literario llegó en 1980 con ‘Metrolandia’, novela con la que obtuvo el Premio Somerset Maugham y que lo situó entre la nueva generación de escritores británicos surgida tras la posguerra.

Ese mismo año comenzó a publicar también, bajo el seudónimo de Dan Kavanagh, una serie de novelas policíacas protagonizadas por el detective Duffy, entre ellas ‘Duffy’ (1980), ‘Fiddle City’ (1981), ‘Con las botas puestas’ (1985) y ‘Going to the Dogs’ (1987).

Tras ‘Antes de conocernos’ (1982), alcanzó reconocimiento internacional con ‘El loro de Flaubert’ (1984), una obra híbrida entre novela, ensayo y biografía literaria con la que obtuvo el Premio Médicis en Francia y el E.M. Forster Award de la Academia Estadounidense de las Artes y las Letras.

Podría interesarle: Comienza la deliberación por el Premio Princesa de Asturias de Letras con 37 candidatos

Continuó consolidando su prestigio con novelas como ‘Mirando al sol’ (1986), finalista del Premio Booker; ‘Una historia del mundo en diez capítulos y medio’ (1989), una reflexión irónica y fragmentaria sobre la historia de la humanidad; ‘Hablando del asunto’ (1991); ‘El puercoespín’ (1992) o ‘Inglaterra, Inglaterra’ (1998), sátira sobre la identidad británica que volvió a situarlo entre los finalistas del Booker.

En paralelo, desarrolló una destacada obra ensayística y memorialística, muy vinculada a la cultura francesa, el arte y la autobiografía.

Entre esos títulos figuran ‘Al otro lado del canal’ (1996), relatos sobre las relaciones entre Francia e Inglaterra; ‘El perfeccionista en la cocina’ (2003), centrado en la cocina; ‘Nothing to be frightened of’ (2008), reflexión autobiográfica sobre la muerte, la memoria y la religión; ‘Niveles de vida’ (2013), escrito tras la muerte de su esposa Pat Kavanagh; o ‘Con los ojos abiertos’ (2015), dedicado a la pintura y el arte.

En 2005 publicó ‘Arthur & George’, novela inspirada en un caso real relacionado con Arthur Conan Doyle, y fue nuevamente finalista del Booker.

El reconocimiento definitivo llegó con ‘El sentido de un final’ (2011), que se alzó con el premio Man Booker, uno de los galardones más prestigiosos de la literatura en lengua inglesa.

Posteriormente publicó ‘El ruido del tiempo’ (2016), sobre la figura del compositor ruso Dmitri Shostakovich durante el estalinismo; ‘The only story’ (2018), ‘El hombre de la bata roja’ (2021), ensayo biográfico ambientado en la Belle Époque francesa; y ‘Elizabeth Finch’ (2023).

En 2025 editó ‘Mis cambios de opinión’, un breve ensayo en el que reflexiona sobre cómo evolucionan las ideas, la memoria y la interpretación del mundo a través de los años, y en 2026 lanzó ‘Despedidas’, novela de carácter autobiográfico y meditativo sobre la memoria, la vejez, el amor y la muerte, presentada como su último libro de ficción.

“Yo siempre he sido periodista, además de escritor de ficción. Seguramente seguiré escribiendo ensayos, críticas, pero tengo la percepción de que cuando has dicho lo que has dicho, cuando has tocado todas tus melodías, ya está, y creo que esta es la situación”, dijo durante su visita a Barcelona en mayo de 2026, cuando se supo que sufre un tipo de cáncer sanguíneo incurable.

El escritor fue nombrado Caballero de las Artes y de las Letras de Francia en 2004 y recibió el Premio Jerusalén en 2021.

Tras enviudar de la agente literaria Pat Kavanagh en 2008, contrajo matrimonio en 2025 con la editora Rachel Cugnoni.