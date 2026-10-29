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Julián Lopera: “Hay mucha gente que se queda enclosetada. Y esa gente no escribe libros”

En su más reciente publicación, Julián Delgado Lopera sigue a un padre que nunca salió del clóset, a la hija que creció entre sus silencios y a la familia de mujeres trans que terminó criándola. Una conversación sobre el cariño, la familia elegida y el trauma heredado.

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Sebastián Sánchez
Julián Lopera realiza una exploración sobre la negación de la identidad las familias.

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“La familia elegida son las personas que lo ven a uno y lo quieren exactamente como es”. Esa idea atraviesa Lo primero que se rompió fue el corazón, la nueva novela de Julián Lopera, una historia que comenzó como un cuento sobre un padre y su hija y que, después de ocho años de escritura, se convirtió en una exploración sobre el clóset, la negación de la identidad, el cariño y las familias.

La novela sigue a Ignacio y Valentina, padre e hija cuya relación está atravesada por los silencios, las tristezas y las cosas que no se dicen. Pero…

Por Sebastián Sánchez

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