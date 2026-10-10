Katherina Bach, colombiana finalista del MIPJunior Pitch 2026 en Cannes

El proyecto titulado "Super tree hero and the five kingdoms", de la abogada y creadora Katherina Bach, clasificó entre los cinco finalistas de la competencia de entretenimiento infantil y juvenil MIPJunior Pitch 2026 que se realizará en Cannes entre el 10 y el 11 de octubre. La serie ha sido destacada por su mensaje de esperanza activa frente a los retos ambientales actuales. "

"La propuesta entrelaza la investigación científica, el funcionamiento y entendimiento de los ecosistemas y las tecnologías emergentes con una narrativa rica en cuentos, travesuras y aventuras. A través del encuentro y la empatía entre niños y niñas que representan los cinco reinos de la naturaleza (el mundo vegetal, animal, de los hongos, las algas y los microorganismos), con un oráculo mágico, la historia conecta a la niñez con valores universales, la reconexión con la naturaleza y la búsqueda de soluciones para proteger la Tierra", mencionaron en un comunicado.

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La idea para dedicarse a este tipo de proyectos en 2017, cuando Bach trabajó en el análisis técnico del cambio climático en el país y dirigió esta oficina en el Ministerio de Ambiente. Esta experiencia dio paso a un interés en la educación y la divulgación científica que la llevó a crear la iniciativa ZERI y cocrear libros infantiles que traducían conceptos científicos a un lenguaje visual accesible.

La serie con la que compite surgió en la intimidad familiar con sus tres hijos. Partió de las historias cotidianas para explicarles los reinos de la naturaleza y la importancia de la educación en valores para crear a sus personajes. Su hijo mayor, fascinado por la botánica y la tecnología, inspiró al superhéroe central (el Superhéroe del Árbol); el segundo aportó la fluidez del reino animal; y el menor, de apenas 3 años, dio vida al mundo de los hongos.

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Más allá de su familia, Bach se inspiró en sus vivencias en Sudáfrica, donde actualmente vive. El villano, bautizado como el señor Pollsmor,inspirado en el nombre de la cárcel sudafricana en la que estuvo detenido Nelson Mandela, no encarna la maldad pura, sino la desconexión humana, la falta de conciencia sobre el impacto de nuestras decisiones en el planeta, pero también la posibilidad de tener múltiples oportunidades de cambio.

“A los niños les contaba estas historias y se morían de la risa. Más que una historia sobre ‘ser los más ecológicos’, es una propuesta de valores universales, bondad y reconexión. La tecnología no es la enemiga; bien utilizada, puede ser la herramienta que nos acerque de nuevo a la Tierra, enseñando a los niños a hacerse preguntas, tener curiosidad y resolver retos juntos”, explicó Katherina Bach.

El certamen en el que concusa es organizado por MIP Markets y es considerado como uno de los mercados más importantes del entretenimiento juvenil, enfocado en descubrir franquicias multiplataforma de alcance global dirigidas a audiencias preadolescentes y juveniles con potencial de expansión en televisión, streaming, videojuegos y licenciamiento. La colombiana presentará su proyecto el 11 de octubre en una sesión de pitching en vivo frente al jurado integrado por Rick Clodfelter (Director Ejecutivo de Adquisición de Contenido en Disney Kids & Family), Sarah Muller (Head de Comisionamiento Infantil en la BBC), Qing Fan (Productora en Tencent Video), David Michel (Presidente de Cottonwood Media) y Maud Branly (Directora de Adquisiciones Infantiles en M6/Gulli).

“Haber sido seleccionada entre la élite mundial es un honor gigante, pero sobre todo demuestra que el mundo está preparado y buscando historias de esperanza activa. Es el momento oportuno. Es solo el comienzo: los niños no tienen que cargar solos con la responsabilidad de ‘salvar el mundo’, lo que busco transmitir es que debemos reconectarnos, entender cómo funcionan los ecosistemas y saber que todos podemos contribuir desde nuestras propias capacidades”, dijo Bach.

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