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La adaptación de "En diciembre llegaban las brisas", de Marvel Moreno, llegará a Netflix

La serie, producida por Dynamo, tendrá ocho capítulos y se estrenará el próximo 4 de diciembre. Está ambientada en la Barranquilla de 1958 y sigue la historia de cuatro amigas que buscan construir su propio destino en una sociedad que impone límites a las mujeres.

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Redacción Cultura
En diciembre llegaban las brisas
La serie "En diciembre llegaban las brisas" está inspirada en la obra homónima de Marvel Moreno, publicada en 1987.
Foto: Netflix

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Casi cuatro décadas después de su publicación, la adaptación del libro En diciembre llegaban las brisas, de la escritora barranquillera Marvel Moreno, se estrenará en Netflix el próximo 4 de diciembre con ocho capítulos.

La historia, producida por Dynamo, transcurre en Barranquilla en 1958 y sigue a Lina, Dora, Catalina y Beatriz, cuatro amigas cuyas vidas están atravesadas por las expectativas sociales de la época. El matrimonio y la vida doméstica aparecen como los destinos que otros han trazado para ellas, mientras cada una busca una forma distinta de construir su futuro.

Según la sinopsis difundida por Netflix, las protagonistas encuentran en su amistad una alianza para enfrentarse a esas imposiciones. "Frente a una sociedad que insiste en decidir por ellas, las cuatro descubren que su amistad es la única alianza que nunca las traiciona. En diciembre llegaban las brisas es, ante todo, una historia de amor entre cuatro amigas que se rescatan, se acompañan y luchan juntas por ser dueñas de su propio destino: una batalla por la libertad que, generaciones después, seguimos peleando", señala el comunicado de la plataforma.

La serie está protagonizada por Daniella Reyes, Valentina Duque, Melanie Dell’Olmo y Francisca Estévez. El elenco también incluye a Juan Pablo Urrego, Jason Day, Flora Martínez, Michelle Gutty, Consuelo Luzardo y Jacques Touckmanian, entre otros actores.

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Angélica Guerra y Adriana Aparicio son las showrunners de la producción, que también cuenta con Michael Ruben como productor. La dirección está a cargo de Claudia Pedraza y Rafael Martínez. El equipo de guion está integrado por Rafael Noguera, Cecilia Percy, Marcela Peláez y Lony Welter.

Publicada originalmente en 1987, En diciembre llegaban las brisas es una de las obras más conocidas de Moreno. En la novela, la escritora barranquillera retrató las relaciones familiares, las jerarquías sociales y las restricciones que marcaban la vida de las mujeres en la sociedad de su ciudad.

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Por Redacción Cultura

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