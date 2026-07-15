La artista Mónica Savdié le hizo el examen de visión a Colombia con “Hilo conductor”

Esta obra, inspirada en una frase célebre de Pepe Mujica, es una de las piezas centrales de "Hilo conductor". Foto: Mónica Savdié

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La memoria histórica del país encuentra en el arte contemporáneo un espacio para la dignidad y la interpelación social. «Hilo conductor» es una experiencia estructurada en torno a tres obras fundamentales de Savdié, cuyo denominador común es la representación de la sangre como huella indeleble de la violencia, pero también como nexo de nuestra humanidad compartida.

El recorrido inicia con una inmersión literaria que prepara la sensibilidad del visitante. “Se trata de una tela de 6 metros de largo instalada afuera del recinto que ilustra un párrafo de Cien años de soledad, en el que José Arcadio se dispara y un hilo de sangre recorre el pueblo de Macondo hasta la casa de los Buendía al encuentro con Úrsula, su madre”, relató la artista.

Como lo señala García Márquez en su emblemática obra: “Tan pronto como José Arcadio cerró la puerta del dormitorio, el estampido de un pistoletazo retumbó en la casa. Un hilo de sangre salió por debajo de la puerta, atravesó la sala, salió a la calle, siguió en un curso directo por los andenes disparejos, descendió escalinatas y subió pretiles, pasó de largo por la calle de los turcos, dobló una esquina a la derecha y otra a la izquierda, volteó en ángulo recto frente a la casa de los Buendía, pasó por debajo de la puerta cerrada, atravesó la sala de visitas pegado a las paredes para no manchar los tapices, siguió por la otra sala, eludió en una curva amplia la mesa del comedor, avanzó por el corredor de las begonias y pasó sin ser visto por debajo de la silla de Amaranta que daba una lección de aritmética a Aureliano José, y se metió por el granero y apareció en la cocina donde Úrsula se disponía a partir treinta y seis huevos para el pan. ¡Ave María purísima!, gritó Úrsula”.

Lea también: Los aretes de Zendaya en estreno de “La Odisea”: artefactos iraníes de 3.000 años en debate

“García Márquez sostuvo que este párrafo anunciaba en la novela —y en el devenir del país— la peste de la pólvora. De aquí se desprende el hecho de que estas palabras acompañaran a manera de introducción la obra gráfica Examen de visión 20/20 que es la siguiente estación de la exposición” comentó Savdié.

El «hilo conductor» se materializa en las intensas franjas rojas de esta propuesta gráfica que cartografía el conflicto armado colombiano entre los años 2007 y 2016. Es el eje neurálgico de toda la muestra y funciona como un catalizador conceptual que confronta directamente al asistente. En palabras de Savdie, es una herramienta para adentrarse con valentía en “el horror que no quisimos ver, que no pudimos evitar, que no debemos repetir jamás”.

Con esta obra Savdié invita a Colombia a agudizar la capacidad de observar y entender a través de textos sobre la realidad nacional. El cartel, llamado la tabla de Snellen, fue creado por el oftalmólogo Neerlandés Herman Snellen en 1852 quien con su invento logró transformar la medición de la agudeza visual y se ha constituido como un método universal para examinar la vista.

“Nunca imaginó el médico que su invento sería utilizado un siglo y medio después para relatar la historia de un país” dijo la artista. Las masacres paramilitares, las minas antipersonales, los falsos positivos, la violencia sexual contra las mujeres, la violencia de género, la persecución a líderes sociales, la población étnica y los líderes ambientales y el desplazamiento forzado quedaron plasmados en su obra a través de éste dispositivo para que la sociedad no se haga la de la vista gorda.

Treinta piezas de una obra que abarca 211 son exhibidas en esta sala para propiciar un recorrido a través de la violencia pero también a través de la paz. En el módulo central del recinto se pueden recorrer los diez pasos que hicieron posibles los diálogos en La Habana. “Cuando en el plebiscito ganó el NO, el gobierno Santos consideró que había que explicar la importancia de estas mesas así que también se incorporaron a la obra en el año 2016. Constituyeron un momento de alivio en la obra como en el país, de manera que no todo en esta muestra es tragedia” dijo Mónica.

El visitante, ya entrenado en la lectura de los testimonios también se encuentra con la voz de escritores, académicos, profesores, periodistas, poetas e investigadores que destacan la importancia de la lucha por la paz en Colombia. Entre ellos, las palabras del célebre Pepe Mujica quien en el año 2018 dijo: “ELPASADONUNCAHASIDOENMENDABLE,LOQUEESREPARABLEESELPORVENIR. SIELPROCESODEPAZDECOLOMBIAFRACASA,FRACASAAMÉRICALATINA”.

“Es la pieza más grande en el recinto porque sus palabras son de inmensa actualidad para el país”, comentó la artista.

Finalmente, la experiencia culmina con el acto performático “Ríos de sangre”, una puesta en escena realizada en el año 2022 que clausura el circuito expositivo y tiene como objetivo atrapar la atención de los visitantes. La exhibición va acompañada por textos de noticias de los periódicos, videos, fotografías de la presentación de esta obra en distintos lugares realizados como una invitación a parar el tiempo, sentir y observar.

Le sugerimos: Colombia protege 340.000 hectáreas del sistema hidráulico prehispánico de La Mojana

Una trayectoria dedicada a descifrar la realidad social

Mónica Savdié, reconocida por su trayectoria híbrida entre el diseño industrial, las artes plásticas y la investigación periodística, ha dedicado años de exploración artística a cuestionar la forma en que los colombianos han observado las décadas de atrocidades en el país. Su obra analiza críticamente los relatos construidos por los medios de comunicación, las memorias de las poblaciones afectadas y las narrativas de otros creadores.

El Espectador visitó la exhibición y conversó con la artista:

¿Cómo nace el Proyecto Examen de visión 20/20?

El proyecto EXAMEN DE VISIÓN 20/20 nació de la necesidad urgente de mostrarle al país lo que no quería ver. Las noticias sobre las masacres cometidas por los paramilitares salieron en todos los medios en abril del año 2007 pero enseguida quedaron silenciadas, momento a partir del cual comencé a preguntarle a las personas si habían visto o leído esas escabrosas noticias y la respuesta que más escuché fue “no quiero ver y no quiero saber”. Evidencié que en las grandes ciudades había mucha indiferencia hacia los territorios donde la población sufría la guerra. Ese fue el detonante.

¿Cuál es la relación entre Examen de visión y Ríos de Sangre?

Examen de visión y Ríos de sangre están conectadas. En el estallido social de 2021 en el país, la gente se desbordó a las calles para manifestar su descontento con banderas de Colombia invertidas. Entonces transformé mi propia bandera en un atuendo para representar a Colombia que comenzó a acompañar a los manifestantes arrastrando su Río de Sangre como denuncia a la violencia que ha vivido y padecido este país. A medida que crecía el descontento popular esa tela roja fue creciendo en tamaño hasta alcanzar los 130 metros que mide la diagonal de la Plaza de Bolívar de Bogotá. Decidí cruzarla faltando 11 días para las elecciones presidenciales de 2022 para expresar el hastío nacional hacia la violencia. Representó el trabajo colectivo de más de 80 personas que apoyaron esta Performance.

¿Cuál es el propósito del Hilo conductor?

El hilo conductor propone un recorrido por la memoria de Colombia entrelazando la literatura, el arte y el performance. Toda la instalación está permeada por el rojo que significa la violencia. La invitación es que los visitantes la recorran y vivan una experiencia, que se hagan el examen de visión, que lean cada texto y perciban el dolor como dispositivo estético.

Siga leyendo: Las librerías de viejo y el caos que engendra belleza

La exhibición estará abierta al público hasta octubre Carrera 6 # 6-91 Archivo General de la Nación. Entrada libre de 8am a 5pm. Informes: 3123777150 - 3102005620