Barbie rinde homenaje a Van Gogh con edición limitada inspirada en “La noche estrellada”

Mattel, en colaboración con el Museum of Modern Art (MoMA) de Nueva York, lanzó una edición limitada de Barbie inspirada en la célebre pintura La noche estrellada de Vincent van Gogh, con el objetivo de acercar el arte clásico a nuevas generaciones a través del coleccionismo.

La muñeca luce un vestido azul oscuro con remolinos y detalles dorados que remiten al ya conocido cielo nocturno de Van Gogh: el simbolismo del postimpresionismo impregnado en un diseño de alta costura.

Complementan el conjunto una boina, accesorios, un guante negro que representa el ciprés y tacones que juegan el papel de las colinas ondulantes de la pintura.

Esta Barbie forma parte de la colección Mattel Creations x MoMA, que incluye además figuras de Hot Wheels basadas en autos icónicos, un mazo de UNO inspirado en Mondrian y Little People inspiradas en Dalí.

Según la información publicada en las páginas oficiales de Mattel y MoMA, su diseño fue realizado por Annalise Lao, con rostro esculpido por Claudette y cuerpo tipo Model Muse; el empaque, diseñado por Sal Velazquez, incluye certificado de autenticidad y soporte, ya que la muñeca no puede sostenerse de pie por sí sola.

La venta limitada estuvo disponible del 10 al 11 de noviembre de 2025 para miembros de Barbie Club 59, Club Grayskull, Fang Club y Red Line Club, y también en la tienda MoMA Design Store, mientras duraran existencias. Mattel aclaró que los límites de compra quedan a su entera discreción.

La edición limitada se encuentra en preventa a través de MattelCreations.com y la tienda del MoMA, con un precio aproximado de 160 dólares.

Desde la compañía aseguraron que la iniciativa permite combinar el legado cultural del MoMA con la visión icónica de Barbie, invitando a los coleccionistas a descubrir el universo del postimpresionismo mediante un objeto (juguete) representativo en la moda y el diseño.