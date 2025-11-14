El Viejo Oeste llega a Bogotá para hablar del conflicto colombiano

Paciencia de Guayaba presenta un western de títeres que habla de ausencia estatal, memoria y conflicto armado en Colombia. Foto: Fundación Teatro de Títeres Paciencia de Guayaba

La Fundación Teatro de Títeres - Paciencia de Guayaba estrenará este 15 de noviembre en la Casa Teatro Cofal su más reciente creación: Por Unos Kilómetros Más. La obra obtuvo la Beca Rayuela de animación de objetos y títeres del Programa de Estímulos del Ministerio de Cultura.

El montaje parte de una pregunta sobre la presencia —o la falta de ella— del Estado en diversas regiones del país. Desde allí construye la historia de Arenillo, un municipio que ha tenido que enfrentar las consecuencias del conflicto armado y que hoy intenta recomponer su vida. Ese es el punto de partida para una puesta en escena que combina humor y tragedia, un lenguaje influenciado por el Spaghetti Western.

La obra retoma elementos del cine del Viejo Oeste: las disputas por la tierra, la búsqueda de justicia, la defensa del territorio. Es una apuesta por narrar, desde allí, una realidad cercana a la colombiana. Entre esas referencias aparece un guiño directo a El bueno, el malo y el feo, utilizado para construir una mirada crítica, pero digerible, sobre la violencia en el país.

Uno de los rasgos más llamativos es la construcción de los títeres. Las figuras están elaboradas en diferentes tipos de papel y trabajan con la técnica del pop-up, lo que permite que se desplieguen en tres dimensiones al moverse. El montaje se articula con sonido, sombras, proyecciones y performance, y se dirige a jóvenes y adultos que buscan acercarse al conflicto a través del arte.

“Colombia ha sostenido una guerra cruenta por más de 60 años, que a menudo se asemeja más a una pelea del Viejo Oeste —sin ley ni gobierno— que a un Estado formalmente constituido, donde los invasores de turno se erigen como autoridades”, aseguró el director de Paciencia de Guayaba, Fabio Correa, quien ha actuado, dirigido y gestionado proyectos escénicos, además de publicar obras como El pájaro de todo canto y el libro Paciencia de Guayaba: treinta y siete años de vida escénica. También ha impulsado iniciativas como el Museo Virtual de Títeres de Bogotá (MUTÍBO).

En 2025, Correa recibió el Premio Vida y Obra de la Secretaría de Cultura de Bogotá, reconocimiento a su labor continua y a su influencia en el campo de los títeres.

