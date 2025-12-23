Egipto restaurará la barca del rey Keops, el artefacto de madera más antiguo de la humanidad

Los empleados del museo instalan tablones de madera antiguos del segundo barco del rey Keops sobre una estructura de metal en el Gran Museo Egipcio de Giza. Foto: AFP - AHMED HASAN

La barca solar del rey Keops, presentada como “el artefacto de madera más grande y más antiguo de la historia de la humanidad”, fue trasladada el martes al Gran Museo Egipcio (GEM), donde su restauración se llevará a cabo a la vista del público durante los próximos cuatro años.

En el vestíbulo del pabellón dedicado a la barca, un área de unos 4.000 m², los restauradores instalaron la primera de las 1.650 tablas de madera que volverán a componer la embarcación funeraria real.

Este museo anexo también expone otra barca de la misma época, descubierta en 1987.

Ambas embarcaciones son consideradas “los barcos arqueológicos más antiguos conocidos y el mayor vestigio orgánico descubierto en la historia de la humanidad”, según Isa Zidan, director general de restauraciones del GEM.

“Asistimos hoy a uno de los proyectos de restauración más importantes del siglo XXI”, resumió el ministro de Turismo, Sherif Fathi. “Es un proyecto importante para el museo, para la historia y para la humanidad”, añadió.

El programa está financiado por la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (JICA), que otorgó una subvención de 3,5 millones de dólares, además del envío de especialistas japoneses para trabajar junto a los equipos egipcios.

Construida hace unos 4.600 años, durante el reinado del rey Keops, constructor de la Gran Pirámide, la barca, hecha de madera de cedro y acacia y de unos 43,5 metros de largo, fue descubierta en 1954 en Guiza. Sin embargo, las excavaciones no comenzaron hasta 2011.

Zidan manifestó que las tablas de madera “sufrieron una degradación térmica y estaban muy frágiles, por lo que las misiones arqueológicas dudaban en emprender el proyecto”.

Los arqueólogos trataron las tablas de la barca y sus remos de madera con “materiales orgánicos reconocidos a nivel mundial, como la nanocelulosa y la hidroxipropilcelulosa”, indicó.