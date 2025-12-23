La Odisea: lo que se sabe hasta ahora sobre la nueva adaptación de Christopher Nolan

"La Odisea" contará con la actuación de Matt Damon, Anne Hathaway y Tom Holland, entre otras estrellas de Hollywood. Foto: Universal Studios

Christopher Nolan ha estrenado el tráiler de su próxima película “La Odisea”, una adaptación de la epopeya griega de Homero, la cual se ha constituido como parte del canon literario mundial.

Esta producción plasmará en la pantalla grande la historia de Odiseo, rey de Ítaca, quien después de participar en la guerra de Troya, decide volver a casa. Sin embargo, el trayecto estará lleno de obstáculos impuestos por dioses griegos y criaturas mitológicas, los cuales dificultarán su regreso durante 10 años.

El ganador del premio Óscar a Mejor Director ha creado gran expectativa alrededor de este filme, con un cast conformado por varias estrellas de Hollywood, entre ellas Matt Damon, quien interpreta el rol de Odiseo, también conocido como Ulises, además de Anne Hathaway como Penélope, la esposa del protagonista, y Tom Holland como Telémaco, hijo de ambos.

El reparto también contará con la presencia de otros actores de alto renombre, entre ellos Robert Pattinson, Lupita Nyong’o, Zendaya y Charlize Theron.

El estreno de la película está previsto para el 17 de julio de 2026. Nolan lanzó la preventa con un año de anticipación y solo será proyectada en selectas salas de cine alrededor del mundo, que cuentan con pantallas IMAX 70 mm.

Precisamente, esta película se destaca por ser la primera en la historia en rodarse únicamente con cámaras IMAX, que permiten una alta resolución. Gracias a un rediseño de estas cámaras, tanto el peso, como el ruido que producen durante las grabaciones fueron reducidos, un hito que llevó a que Nolan pudiera desarrollar el filme enteramente en este formato.

Sobre el tráiler

En el primer vistazo de la producción se muestran escenas que hacen referencia a lo ocurrido en la guerra de Troya. Entre ellas, se puede distinguir a los soldados con sus armaduras y al emblemático caballo de madera, que los griegos utilizaron como emboscada para infiltrarse en territorio troyano.

Simultáneamente, se escucha la voz de Odiseo diciendo: “Tras años de guerra, nadie podía interponerse entre mis hombres y su hogar”, lo que introduce la premisa de su regreso a casa.

Posterior a esto, se presentan fragmentos de Penélope y Telémaco en Ítaca, mientras se ve a Odiseo en una embarcación acompañado de sus soldados, enfrentándose a distintos retos que le impedirán volver pronto con su familia.

De forma breve, se muestra una de las escenas más memorables del relato: el encuentro del rey de Ítaca y sus compañeros con el cíclope, Polifemo, hijo de Poseidón, quien, al quedar ciego por culpa de Odiseo, le pide a su padre que lo vengue, hecho que desemboca en la prolongación del viaje del protagonista por una década.

El tráiler finaliza con una escena de Odiseo y Penélope, donde ella le pide que le prometa que va a regresar, a lo que el rey responde “¿Qué pasa si no puedo?”.

Este adelanto ha creado expectativa alrededor del mundo con respecto a la película. Sin embargo, no es el primer material liberado por Nolan que muestra avances de la producción.

El director decidió estrenar de manera reciente un prólogo con una duración de seis minutos, el cual ha sido proyectado antes de ciertas funciones de “Sinners”, “One Battle After Another” y “Avatar: Fire and Ash”.

De acuerdo con Variety, en este fragmento, Menelao, rey de Esparta, le cuenta a Telémaco la historia del caballo de Troya, así como el rol de Odiseo en la victoria alcanzada, mientras se desarrollan escenas de lo ocurrido.

El clásico de Homero

La autoría de “La Odisea” es atribuida al poeta griego Homero, quien la escribió alrededor del siglo VIII a.C. No obstante, este hecho sigue siendo discutido actualmente, ya algunos expertos creen que el relato proviene de la tradición oral de la época, siendo Homero el compilador de estos mitos, para plasmarlos en una sola creación.

Los hechos de “La Odisea” ocurren después de la guerra de Troya narrada en “La Ilíada”, la obra predecesora a la historia de Ulises.

De acuerdo con Joseph Campbell, en su libro “El héroe de las mil caras” (1949), este relato se ha convertido en un ejemplo fundamental para ilustrar el “viaje del héroe”.

Este es un modelo narrativo que muestra como el protagonista (Odiseo) tiene un llamado a la aventura, enfrentándose a peligros y adquiriendo sabiduría y fortaleza para lograr su cometido final, que, en este caso, es volver a casa.