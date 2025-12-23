Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

El Magazín Cultural

Banksy revela dos nuevos murales idénticos en Londres

Esta obra del artista británico muestra a dos niños con ropa invernal, mientras yacen sobre el suelo.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Agencia EFE
23 de diciembre de 2025 - 01:05 p. m.
Los peatones pasan junto a al mural creado por el artista callejero Banksy, en una zona de Tottenham, llamada Court Road, en el centro de Londres.
Los peatones pasan junto a al mural creado por el artista callejero Banksy, en una zona de Tottenham, llamada Court Road, en el centro de Londres.
Foto: AFP - CARLOS JASSO
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

El artista británico, Banksy, confirmó este lunes la autoría de dos murales idénticos aparecidos en Londres, en los que los protagonistas son dos niños con ropaje invernal.

Ambos infantes, equipados con botas de nieve, abrigos y gorros de lana, yacen sobre el suelo mientras uno de ellos señala con su dedo al cielo.

Vínculos relacionados

Fanny Sanín y el arte de abstraer la geometría y los colores
El año de crisis para el Louvre
Nuevo hurto en París: Empleado del Elíseo fue detenido por robar 40.000 euros en vajilla

Uno de los murales ha sido pintado por el misterioso grafitero sobre unos garajes en Queen’s Mews, en el barrio de Bayswater, mientras que el segundo decora una pared del rascacielos Centre Point, en pleno centro de la capital del Reino Unido.

En declaraciones a la cadena BBC, el artista Daniel Lloyd-Morgan interpretó esta nueva obra de Banksy como una llamada de atención hacia la problemática del sinhogarismo infantil.

“Todo el mundo lo está pasando bien, pero hay muchos niños que no lo están pasando bien en Navidad”, señaló Lloyd-Morgan, quien lamentó, no obstante, que la gente parece “ignorar” el mural.

“Es una zona concurrida. Es muy llamativo que la gente no se detenga. Pasan junto a personas sin hogar y no las ven tiradas en la calle. Es como si estuvieran observando las estrellas”, como los niños del mural, expresó.

Con suerte, estas nuevas obras de Banksy durarán más que la aparecida el pasado septiembre en la pared exterior del Tribunal Superior de Londres, que fue borrada por las autoridades muy poco después.

Aquel mural mostraba a un juez, con peluca y toga, golpeando con un mazo a una persona que sostenía una pancarta manchada de sangre, interpretada como crítica a la represión de la libertad de expresión.

El artista, cuya identidad se mantiene en secreto, es conocido por reivindicar mediante su arte callejero cuestiones sociales, políticas y medioambientales en distintas partes del mundo.

Por Agencia EFE

Conoce más

Temas recomendados:

Banksy

Nueva obra de Banksy

Banksy obras

Banksy graffiti

Obras de Banksy y su significado

Arte Londres

Noticias Cultura

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.