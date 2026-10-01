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La Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Colombia: 64 años de historia

La Bienal de Arquitectura y Urbanismo celebra 30 ediciones y se realizará en Cartagena hasta el 3 de octubre.

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Redacción Cultura
30 de septiembre de 2026 – 09:16 p. m.
Edificio Ecopetrol
Edificio Ecopetrol, ganador de la Bienal de Arquitectura y Urbanismo 1962.
Foto: Cortesía

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Cartagena acogerá hasta el 3 de octubre la trigésima Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Colombia y por primera vez se realizará la Bienal Latinoamericana de Arquitectura de Colombia. Con una trayectoria de 64 años, 6.500 proyectos inscritos y 420 obras premiadas desde su creación en 1962, este evento reconoce lo mejor de la arquitectura en el país.

Según relató Mauricio Uribe González, presidente nacional de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, esta es la bienal de arquitectura más antigua del continente. "Hace 64 años, un grupo de…

Por Redacción Cultura

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