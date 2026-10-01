La Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Colombia: 64 años de historia

Cartagena acogerá hasta el 3 de octubre la trigésima Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Colombia y por primera vez se realizará la Bienal Latinoamericana de Arquitectura de Colombia. Con una trayectoria de 64 años, 6.500 proyectos inscritos y 420 obras premiadas desde su creación en 1962, este evento reconoce lo mejor de la arquitectura en el país.

Según relató Mauricio Uribe González, presidente nacional de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, esta es la bienal de arquitectura más antigua del continente. "Hace 64 años, un grupo de visionarios pensó que ya era tiempo de premiar la buena arquitectura, que sí que la había. Esta se convirtió entonces en la segunda bienal de arquitectura más antigua del mundo, después de la Bienal de Arquitectura de Venecia", contó.

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Según relató, fueron Germán Samper, arquitecto que en 192 presidía la SCA, Hernán Vieco quienes decidieron idear este proyecto. Se inspiraron en los salones nacionales de arte que ya existían y decidieron mirar hacia la arquitectura. Algunos de los edificios premiados a lo largo de esta historia han sido las Torres del Parque, el Teatro Adolfo Mejía, entre otros. Para Uribe González, este evento se ha mantenido vigente debido a su adaptación a las tendencias e intereses del momento y a la manera en la que puede "seguir aportando al desarrollo de la arquitectura en Colombia".

La primera obra galardonada fue el edificio Ecopetrol de la firma Cuéllar Serrano Gómez, en los años 60. Desde entonces, los desafíos y las necesidades arquitectónicas han cambiado. "En su momento, la modernidad era esta: las torres de oficinas. Después, se premiaron obras grandes como el Conjunto Bavaria y el Museo del Oro, porque más allá de ser grandes, eran también majestuosas. A comienzos de este siglo, las cosas empezaron a cambiar y se comenzaron a premiar obras públicas con sentido social, como colegios y sedes universitarias", afirmó Uribe González.

El actual presidente de la SCA afirmó que, para él, lo que caracteriza las obras arquitectónicas en Colombia está relacionado con "la consciencia y la responsabilidad de lo que significa proyectar la mejor arquitectura. "Los arquitectos que han pasado por la Bienal y los que están participando en esta ocasión son muy buenos, no tanto por los metros y por los costos de los edificios o por las ciudades donde están, sino por la intención de mejorar la calidad de vida de la gente", afirmó.

Para esta edición, tendrán charlas académicas y comerciales, conferencias e invitados internacionales como el arquitecto mexicano Mauricio Rocha y el fotógrafo holandés Iwan Baan. "Él hará un recorrido por su obra fotográfica de lo más importante de la arquitectura contemporánea en el mundo", dijo. El 1 de octubre se conocerá a los ganadores de esta edición en las diferentes categorías que premia la bienal.

En estas, según Uribe González, se reflejan los diferentes campos de la arquitectura. Hay once jurados que hacen una selección de los proyectos postulados y, luego, se determinan los finalistas o nominados a premios y menciones de honor. Se elige un ganador por categoría y entre los 10 galardonados se elige el Premio Nacional de Arquitectura.

Para la arquitecta y jurado Claudia Carrizosa, el criterio central está en el impacto urbano: “La arquitectura debe tener un sentido para quienes la habitan y, en especial, para la ciudad en conjunto. Debe ser una arquitectura que arma ciudad”. De acuerdo con Uribe González, los jurados buscan representatividad para cada categoría y "que sea pertinente, pero también que sea un proyecto bien resuelto en todos los términos y que cumpla su función. También se fijan en qué contribuye a un sector de la ciudad y que sea un proyecto no solamente útil, sino que también destaque la creatividad arquitectónica", afirmó.

La Bienal también será el escenario donde los arquitectos pasan a formar parte de la memoria profesional del país. Así lo recordó Doris Tarchopulos, ganadora del Premio Nacional de Investigación, Teoría y Crítica en la edición anterior: “Cuando anunciaron mi nombre, no lo podía creer. Ese reconocimiento transformó la visibilidad de mi trabajo dentro y fuera del país”.

Con la inauguración de esta nueva edición de la bienal, se decidió que la próxima sede de este encuentro será Manizales. Según informaron a este medio, el enfoque estará en la reconstrucción y las afectaciones al patrimonio histórico y cultural del país, por lo que traerán a expertos mundiales en este tema, dada la magnitud del terremoto.

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