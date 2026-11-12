La biografía de Mario Vargas Llosa que desató una polémica editorial

El libro, Mario Vargas Llosa: A Life, llegó a las librerías del Reino Unido hace cinco meses. Sin embargo, su publicación en español quedó en medio de una controversia editorial luego de que Debate decidiera apartarse del proyecto. La obra, resultado de 13 años de investigación, ofrece un…

Ediciones Deusto, perteneciente al Grupo Planeta, publicará la biografía de Mario Vargas Llosa escrita por el académico británico Gerald Martin, después de que Debate, sello de Penguin Random House, renunciara a los derechos de la obra, adquiridos en 2013.

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El libro, Mario Vargas Llosa: A Life, llegó a las librerías del Reino Unido hace cinco meses. Sin embargo, su publicación en español quedó en medio de una controversia editorial luego de que Debate decidiera apartarse del proyecto. La obra, resultado de 13 años de investigación, ofrece un retrato del Nobel peruano que se detiene tanto en su trayectoria intelectual como en aspectos controvertidos de su vida política y personal.

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"Una vez conocido el texto en su integridad, consideramos que su enfoque, sus criterios interpretativos y el retrato que construye de Mario Vargas Llosa no responden a los estándares editoriales que exigimos para una obra de estas características ni son compatibles con el respaldo de nuestro sello. Por esa razón hemos decidido no incorporarlo a nuestro catálogo", señaló a Miguel Aguilar, director de Debate.

Una de las descripciones que Martin hace del escritor es la de "un mero propagandista, un hombre de relaciones públicas, un cortesano de la clase dirigente española". El académico construye así un retrato que también habla de las controversias que rodearon la vida pública y privada del Nobel de literatura.

La editorial británica Bloomsbury, que publicó originalmente el libro, lo presentó como una obra "brillantemente documentada y fruto de una profunda investigación". En la descripción editorial también se afirma que ofrece "un relato fascinante de la asombrosa y profundamente contradictoria vida de Mario Vargas Llosa".

Martin ya había dedicado una investigación a otro Nobel latinoamericano. En 2009 publicó en España, bajo el sello Debate, una biografía sobre el escritor colombiano Gabriel García Márquez.

Uno de los aspectos en los que se detiene en su trabajo sobre Vargas Llosa es en su evolución ideológica. Vargas Llosa comenzó declarándose socialista, pero con el paso de los años se acercó a posiciones cada vez más conservadoras, hasta convertirse, según Martin, en "un ferviente defensor" de Margaret Thatcher y Ronald Reagan y del individualismo neoliberal que ambos representaban.

El libro también repasa su vida sentimental, el matrimonio a los diecinueve años con su tía Julia, a la que una década después sustituyó por una prima hermana adolescente, a la que luego también abandonaría "de manera escandalosa" por Isabel Preysler.

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