El Instituto Cervantes, cuya sede ocupó originalmente el Banco Español Río de la Plata y posteriormente el Banco Central, transformó en 2007 su cámara blindada —utilizada para guardar dinero, oro y joyas— en una cápsula del tiempo de la memoria común.

El legado de 35 personalidades iberoamericanas procedentes de catorce países se guarda en la Caja de las Letras del Instituto Cervantes en Madrid, una cámara acorazada que custodia objetos y recuerdos de figuras como Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, José Saramago o Jorge Luis Borges.

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La caja blindada del Cervantes guarda tierra de Aracataca y las maracas de Rubén Blades

Desde entonces, la institución conserva en las 1.800 cajas de seguridad del subsuelo del edificio el legado de escritores, poetas, artistas, filósofos o músicos, con el objetivo de ser abiertas en el futuro o guardarse permanentemente como patrimonio cultural.

Entre ellos, se encuentran personalidades originarias de catorce países de Iberoamérica: Colombia, Perú, Argentina, Nicaragua, Guatemala, Uruguay, México, Chile, Venezuela, Cuba, República Dominicana, Panamá, El Salvador y Portugal.

Cuatro Nobel de Literatura

En la Caja de las Letras hay legado de cuatro galardonados con el premio Nobel de Literatura: el guatemalteco Miguel Ángel Asturias (1967), el colombiano Gabriel García Márquez (1982), el portugués José Saramago (1998) y el peruano Mario Vargas Llosa (2010).

El primer depósito de un Nobel de Literatura iberoamericano llegó en 2015 con García Márquez, consistente en una arqueta con tierra de su ciudad natal y una placa que cita su famosa novela ‘Cien años de soledad’.

En 2022, Saramago se convirtió en el primer autor portugués en entrar en la Caja de las Letras. En su compartimento, se recogen diferentes textos que el autor escribió sobre Camões y ‘Os Lusíadas’, la mayor obra de la literatura portuguesa, y además de documentos sobre escritores españoles como Miguel de Cervantes.

Por su parte, en 2025, el hijo de Miguel Ángel Asturias entregó tres carpetas con documentos que formaron parte de la vida del guatemalteco, entre ellos un manuscrito escrito a mano de una de sus principales obras, ‘El Señor Presidente’.

Ese mismo año, el Cervantes recibió un legado ‘in memoriam’ de Vargas Llosa.

Más allá de las letras

Además de los grandes escritores de la literatura hispana y portuguesa, entre los 35 iberoamericanos también sobresalen artistas, músicos y bailarines como la cubana Alicia Alonso, que depositó su legado en 2008.

En la caja de la fundadora del Ballet Nacional de Cuba se encuentran sus zapatillas de baile y un manuscrito que explica lo que significa para ella ser la primera hispanoamericana y la primera bailarina clásica que merece el "precioso" honor de perdurar así en la memoria de la cultura.

El panameño Rubén Blades, cantautor de temas como ‘Amor y Control’ o ‘Pedro Navaja’, también figura entre los grandes representantes de la música latina y dejó como herencia sus maracas salseras en 2026.

Otra de las grandes donaciones fue la del argentino Charly García, una de las leyendas del rock hispanohablante, que entregó su disco ‘La lógica del escorpión’ y las letras de las canciones ‘Rock and Star’ y ‘Los dinosaurios’.

El archivo acorazado se completa con una amplia nómina de ganadores del Premio Cervantes, como el argentino Jorge Luis Borges, el uruguayo Juan Carlos Onetti, la mexicana Elena Poniatowska o el venezolano Rafael Cadenas.

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A ellos se suman humanistas de la talla del dominicano Pedro Henríquez Ureña o el polígrafo mexicano Alfonso Reyes.