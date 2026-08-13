La casa de García Márquez en México cierra sus puertas al público por falta de recursos

El escritor colombiano Gabriel García Márquez saluda a un grupo de periodistas en marzo de 2014, afuera de su residencia en Ciudad de México (México). Foto: (EPA) EFE - Mario Guzman

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En el barrio Jardines del Pedregal, en Ciudad de México, La Casa de la Literatura donde Gabriel García Márquez vivió sus últimos 39 años, y donde quedaron resguardados sus recuerdos, cerró sus puertas al público por falta de recursos.

Así lo dio a conocer Emilia García, nieta del escritor y una de las impulsoras del proyecto, quien explicó que, aunque la familia proyectaba convertir en un museo en un futuro, el valor actual de la entrada —400 pesos mexicanos, equivalentes a unos 73.000 pesos colombianos— no ha sido suficiente para cubrir los gastos de mantenimiento del lugar.

En esa vivienda, ubicada en la calle Fuego 144, el escritor vivió junto a su esposa, Mercedes Barcha, desde 1975 hasta su muerte en 2014. Según señala la página oficial del gobierno de Ciudad de México, con la venta de objetos personales y memorabilia, en 2021 la casa fue transformada en centro literario en octubre de 2021.

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Desde que nació el proyecto, uno de sus objetivos ha sido conservar intacto el último hogar del Nobel colombiano. “La idea que ha unido a sus herederos es conservar esta última casa de García Márquez y de Mercedes tal y como la vivieron, dándole un nuevo giro para que la gente pueda visitarla, recorrerla y hacerse una idea del lugar donde todo eso sucedía”, se señala en la página oficial de la Casa de Literatura.

Mientras estuvo abierta, los visitantes pudieron conocer los muebles, cuadros, fotografías, libros y otros objetos personales del escritor, así como el estudio ubicado al fondo del jardín. Allí se conservaba la mesa en la que García Márquez escribió obras como Crónica de una muerte anunciada, El amor en los tiempos del cólera y Vivir para contarla. La casa fue también el lugar donde recibió, en 1982, la noticia de que había obtenido el Premio Nobel de Literatura.

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La relación del autor con México fue estrecha. En su capital también escribió Cien años de soledad entre 1965 y 1967, cuando vivía en otra casa situada a unos quince minutos de la que fue su última residencia.

“No es, pues, una segunda patria, sino otra patria distinta que se me ha dado sin condiciones, y sin disputarle a la mía propia el amor y la fidelidad que le profeso, y la nostalgia con que me los reclama sin tregua”, dijo el escritor durante un discurso del 22 de octubre de 1982 en México, al recibir la Orden del Águila Azteca.